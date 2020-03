Toto Wolff, Aston Martin & Mercedes: Was stimmt und was nicht stimmt

Die Exklusivmeldung von 'motorsport.com', dass Toto Wolff ein Angebot gemacht hat, als Investor beim britischen Sportwagenhersteller Aston Martin einzusteigen, sorgte am Freitagabend für ein kleines Erdbeben im von der Coronavirus-Pandemie gezeichneten Formel-1-Zirkus. Und die Nachricht vom möglichen Abschied des Österreichers vom Erfolgsteam Mercedes verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

TV-Stationen, Internetseiten und Tageszeitungen griffen unsere Story auf - und nahmen es mit den Fakten teilweise nicht so genau. Das wiederum sorgte bei vielen unserer Leser für Verwirrung und offene Fragen, die wir nun mit einer Spezialausgabe des Formel-1-Podcasts "Starting Grid" aufklären möchten.

Im Gespräch mit Moderator Kevin Scheuren klärt Chefredakteur Christian Nimmervoll bis ins Detail aufgeschlüsselt darüber auf, wie gründlich die Story recherchiert wurde und wie es zum (eher halbherzigen) Dementi von Toto Wolff kam.

Interessantes Detail am Rande: Aus Wolffs Antwort-E-Mail geht hervor, dass er sich in einer Zeitzone aufhält, die Deutschland um fünf Stunden voraus ist. Was für große Verwunderung sorgt, wenn der Chef des erfolgreichsten Formel-1-Teams irgendwo in Asien verweilt, während zu Hause das Coronavirus für große Unsicherheit sorgt ...

Mit Bildmaterial von Mercedes F1 Team.