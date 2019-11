Toto Wolff befürchtet: Saison 2020 wird "ziemlich spannend"

Ein Auto auf Platz eins, ein Auto auf Platz fünf: Das Qualifying von Austin ist für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ein guter Indikator, dass die Formel-1-Saison 2020 ziemlich eng und spannend wird. Zwischen den drei Topteams Mercedes, Ferrari und Red Bull lag auf dem Circuit of the Americas nur ein Wimpernschlag von nicht einmal einer Zehntelsekunde.

"Man sieht es am Ergebnis heute: Die drei Topteams liegen in ihrer Performance wirklich dicht beisammen", sagt der Österreicher. "Wenn du dein Auto nur ein bisschen in die falsche Richtung abstimmst oder keine saubere Runde triffst, macht das den Unterschied zwischen P1 und P6."

Waren die Silberpfeile besonders zu Saisonbeginn noch ein ganzes Stück vor der Konkurrenz, hat sich das mittlerweile egalisiert. "Sieht danach aus, als würde es nächstes Jahr ziemlich spannend", sagt Wolff.

Die Formel-1-Saison 2020 wird die letzte nach dem aktuellen Reglement sein, sodass die Autos nur eine Weiterentwicklung der aktuellen Saison sein werden und das Kräfteverhältnis ähnlich sein dürfte. Erst für 2021 hält ein komplett neues Reglement Einzug, das die Chance für eine Durchmischung des Feldes bietet.

