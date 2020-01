Toto Wolff: Formel-1-Ausstieg wäre "sicher nicht richtig"

Motorsportchef Toto Wolff hat Gerüchte über einen Formel-1-Ausstieg von Mercedes erst einmal beiseite gewischt. Immer wieder gibt es Spekulationen um einen Ausstieg der Silberpfeile, nachdem man in den vergangenen sechs Jahren die Königsklasse dominiert und vermeintlich nichts mehr zu gewinnen hat. Zudem ist man seit der aktuellen Saison in der Formel E engagiert.

Trotzdem gibt es für Wolff keinen Grund, das Formel-1-Engagement zu beenden: "Den Sport jetzt zu verlassen, wäre aus kommerzieller Sicht sicher nicht richtig, wenn er jetzt zu einer neuen Möglichkeit wird", sagt er.

Der Österreicher spielt damit auf den Imagewandel unter Liberty Media an, die den Sport in eine bessere Zukunft führen wollen. "Alle Zahlen wachsen - von den Zuschauern am Fernseher über die digitale Welt bis zum Sponsoring", so Wolff. Hinzu kommt ab 2021 ein völlig neues Gesicht dank neuer Regeln und neuer Verträge.

"Wir sollten alle zehn (Teams; Anm. d. Red.) stolz darauf sein, dass wir Teil eines solch limitierten Starterfeldes sind. Wir sollten uns der Gelegenheit und der Möglichkeiten vor uns bewusst sein und uns darauf konzentrieren, es zu einem guten Geschäft für alle zu machen."

Allerdings will Wolff auch neue Teams nicht ausschließen, auch wenn das im ersten Moment weniger Geld pro Team bedeuten könnte: "Wenn es Interesse gibt, dem Feld mit einer soliden Grundlage beizutreten: Warum sollten wir nicht darüber reden?"

Zuletzt hatte es Anzeichen gegeben, dass Mercedes bis mindestens 2025 in der Formel 1 bleibt.

Mit Bildmaterial von LAT.