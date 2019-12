Trotz Aussicht auf Hamiltons Rekordtitel: Wolff drückt beiden Fahrern die Daumen

Die Formel-1-Saison 2020 könnte für Mercedes eine historische werden. Denn Lewis Hamilton hat die Chance, mit einem siebten WM-Titel zu Rekordweltmeister Michael Schumacher aufzuschließen. Dennoch möchte Motorsportchef Toto Wolff nicht bei seinen beiden Piloten parteiisch werden und sich auf eine Seite ziehen lassen, nur um den Rekord zu erreichen.

"Ich denke, wir waren immer sehr neutral zu unseren Fahrern und möchten sie mit dem gleichen Material und den gleichen Voraussetzungen antreten lassen", betont der Österreicher, dass auch Valtteri Bottas dieselben Chancen hat. "Beide wissen, dass es bei Mercedes keine versteckte Agenda und keine Politik gibt."

Soll heißen: Beide Fahrer genießen zu Saisonbeginn den gleichen Status, dann wird man bei den Silberpfeilen sehen, wie sie aus den Startblöcken kommen. "Ich hoffe, dass Valtteri eine weitere großartige Saison haben wird", so Wolff, "aber gleichzeitig feuere ich natürlich Lewis an, damit er sein Bestes für einen siebten Titel gibt, um Michaels Rekord einzustellen."

Die Aussicht auf den Rekord könnte auch bei Mercedes für neue Motivation sorgen. Denn nach dem sechsten Doppelerfolg in sechs Jahren droht eine Sättigung bei den Silberpfeilen einzusetzen. Bislang konnte man in Brackley gut damit umgehen, doch Wolff weiß, dass 2020 in dieser Hinsicht nicht einfach werden wird. Denn es ist das letzte Jahr der aktuellen Formel-1-Ära.

"2021 ist ein einfaches Ziel", sagt er. Denn dann muss Mercedes von Null auf versuchen, wieder an die Spitze zu kommen. Doch 2020 muss man versuchen, sein aktuelles Niveau zu halten und sich erneut gegen Ferrari und Red Bull zu behaupten.

"Aber im Moment herrscht im Team einfach so ein starker Zusammenhalt, dass es ein guter Platz zum Arbeiten ist. Ich persönlich ziehe eine Menge Zufriedenheit aus den Beziehungen innerhalb des Teams - und das war ein sehr, sehr starker Baustein für unseren Erfolg", so Wolff.

"Ich freue mich wirklich auf die Saison 2020, wo wir versuchen werden, das beste Wir zu sein, den besten Motor zu haben, das beste Chassis zu haben, die Fahrer im richtigen Bereich zu haben und zum Gesamterfolg der Formel 1 beizutragen."

