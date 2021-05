TV-Quoten Barcelona 2021: Sommerwetter bringt Mega-Quotentief

Das dürfte sich RTL anders vorgestellt haben: Der Kölner Privatsender darf in der Formel-1-Saison 2021 vier Rennen frei empfangbar ausstrahlen. Und mit Barcelona wurde ein richtiger Flop am gestrigen Sonntag übertragen.

Gerade einmal 2,5 Millionen Zuschauer verfolgten den Sieg von Lewis Hamilton beim Großen Preis von Spanien. Das sind 1,4 Millionen Zuschauer weniger als noch im Vorjahr und bedeuten die schlechteste Einschaltquote seit langer Zeit. Selbst das schwächste Rennen 2020 kam auf 3,47 Millionen Zuschauer - also rund eine ganze Million mehr.

Auch in der Saison 2019 gab es lediglich zwei Rennen, bei denen sich weniger Fans vor den TV-Bildschirmen versammelt hatten: die Großen Preise von Australien und Japan, die aber aufgrund der frühen Startzeit ohnehin immer eine niedrigere Quote aufweisen.

In der werberelevanten Zielgruppe holte man 510.000 Fans ab, was einen Marktanteil von 19 Prozent bedeutete.

Der Marktanteil gibt auch einen Hinweis, warum die Quoten so stark einbrachen. Denn mit 23,2 Prozent beim Gesamtpublikum lag man sogar über dem Wert von Imola, als RTL noch mehr als vier Millionen Zuschauer vor die Bildschirme lockte.

Das spricht dafür, dass bei sommerlichem Wetter am Sonntag generell weniger Menschen vor dem Fernseher saßen. Das bekam auch Sky zu spüren, die ebenfalls einen deutlichen Einbruch zu vermelden hatten.

Mit 460.000 Gesamtzuschauern kam man zwar auf genauso viele Zuschauer wie im Vorjahr, doch das dürfte angesichts der neuen Exklusivität nicht das sein, was man sich beim Sender vorgestellt hatte. Wenig überraschend ist es die schwächste Quote der bisherigen Saison, mit 4,3 Prozent Marktanteil lag man aber auch hier im Rahmen.

Besonders interessant sind die Zahlen wieder einmal in Österreich, wo diesmal wieder der ORF am Zug war. 570.000 Zuschauer schalteten am Sonntag zum Rennen ein (Vorjahr: 538.000). Damit waren auch die Quoten in Österreich ein ganzes Stück niedriger als in den drei Rennen davor, dafür kletterte der Marktanteil auf brutale 49 Prozent. Das erreichte im Vorjahr nur der Heim-GP in der Steiermark.

Auch das spricht wieder dafür, dass generell weniger Menschen den Fernseher laufen hatten. Dafür lief bei jedem Zweiten davon Formel 1!

Eine Übersicht über alle TV-Quoten von RTL, Sky Deutschland, dem ORF und Servus TV finden Sie hier.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.