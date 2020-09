TV-Quoten Monza 2020: RTL legt trotz Italien-Kracher nicht zu, ORF schon

Auch wenn der Formel-1-Grand-Prix in Monza deutlich mehr Action zu bieten hatte als das Rennen vor einer Woche in Spa, schlug sich das in den Einschaltquoten nicht wirklich nieder. Den Premierensieg von Pierre Gasly nach Safety-Car-Phase, roter Flagge und Hamilton-Strafe verfolgen auf RTL insgesamt 4,06 Millionen Zuschauer.

Damit schalteten genauso viele ein wie in der Vorwoche beim Grand Prix von Belgien. Im Vergleich zum Vorjahr lockte der Italien-Kracher deutlich weniger Zuschauer vor die Bildschirme: In Zahlen summiert sich der Verlust auf rund 1,20 Millionen.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 1,12 Millionen das Formel-1-Rennen bei RTL. Der Marktanteil belief sich auf 25,1 Prozent, das entsprach dem Wert der Vorwoche. Insgesamt stieg der Marktanteil bei allen leicht an, nämlich auf 26,6 Prozent (in Spa waren es noch 25,8 Prozent).

Pay-TV-Sender Sky kam mit dem Italien-Grand-Prix auf 480.000 Gesamtzuschauer (6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen). Das waren weniger als in der Vorwoche, als eine halbe Million zuschaltete, aber mehr als im Vorjahr. 2019 verfolgten nämlich nur 450.000 Zuschauer das Rennen im Pay-TV bei Sky.

In Österreich gehen die Quoten indes weiter nach oben: Mit 665.000 Zuschauern verzeichnete der ORF die zweitstärkste Formel-1-Quote in diesem Jahr. Nur beim Steiermark-Grand-Prix schalteten mehr Fans ein. Gegenüber dem Vorjahr (652.000) konnte man sich ebenfalls steigern. Der Marktanteil lag bei 38 Prozent.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.