TV-Quoten Sachir 2022: Rekord-Saisonauftakt für Sky in Deutschland

Die Formel 1 ist wieder da, und sie bescherte den übertragenden TV-Sendern im deutschsprachigen Raum beim Auftaktrennen in Bahrain sehr gute Quoten. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich verfolgten - gemessen an den letztjährigen Zahlen - überdurchschnittlich viele Fans das spannende Duell zwischen Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull um den Sieg im ersten Rennen.

In Deutschland war der Grand Prix auf dem Bahrain International Circuit nur bei Sky live zu sehen. Im Schnitt verfolgten am Sonntagnachmittag rund eine Million Zuschauer das Geschehen auf dem Pay-TV-Sender, in der Spitze waren es sogar 1,28 Millionen (inklusive Sky Go und Sky Ticket). Das liegt knapp über der bisherigen Sky-Bestleistung aus dem Vorjahr, als man ebenfalls Deutschland-exklusiv aus Bahrain berichtete und dabei 1,22 Millionen Zuseher erreicht hatte.

Sky punktete vor allem in der Gunst der Zielgruppe 14- bis 49-Jährige, die mit rund 580.000 Zuschauern vertreten waren. Das bescherte dem Sender in diesem Segment einen Marktanteil von 15,9 Prozent (neuer Sky-Rekord), am Sonntag nur übertroffen vom Tatort und der Tagesschau im "Ersten" sowie der Biathlon-Übertragung beim ZDF. Der aktuelle Sky-Wert lag hier knapp vier Prozent über dem Vorjahresergebnis. In der Gesamtbevölkerung kam Sky auf einen Marktanteil von 6,0 Prozent.

In Österreich hatte 2021 ServusTV vom ersten Formel-1-Rennen des Jahres berichtet und dabei 639.000 Zuschauer erreicht, bei einem Marktanteil von damals 35 Prozent. Diese Werte übertraf der ORF mit seiner Berichterstattung beim Saisonbeginn 2022.

Der Österreichische Rundfunk kam im Schnitt auf 775.000 Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 42 Prozent. 2021 hatte der ORF nur in Brasilien (796.000 Zuseher) und Abu Dhabi (1,11 Millionen Zuseher) bessere Ergebnisse erreicht. Der Saisonrekord beim Marktanteil lag in der vergangenen Saison bei 57 Prozent, ebenfalls in Abu Dhabi.

Beim zweiten Formel-1-Lauf in Dschidda in Saudi-Arabien berichtet in Deutschland erneut nur Sky live vom Renngeschehen. In Österreich ist turnusgemäß ServusTV an der Reihe. Der ORF nimmt die Live-Berichterstattung beim dritten Rennen in Melbourne in Australien wieder auf, Free-TV-Sender RTL zeigt 2022 erstmals beim Grand Prix in Imola Live-Bilder von der Formel 1.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.