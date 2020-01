Übersicht: So funktionieren die Superlizenz-Punkte der Formel 1 2020

Wer in der Formel 1 fahren möchte, der braucht die notwendige Superlizenz dazu - das ist schon seit vielen Jahren so. Allerdings haben sich die Voraussetzungen geändert, um eine solche Superlizenz zu erhalten. Reichte es früher aus, 300 Kilometer in einem Formel-1-Test zurückzulegen, so ist nun seit einigen Jahren ein Punktesystem im Einsatz, um nur qualifizierte Piloten zur Formel 1 zuzulassen.

Je nach Kategorie gibt es für die Top 10 einer Meisterschaft eine unterschiedliche Anzahl an Punkten zu erringen. Um eine Superlizenz für die Formel 1 zu erhalten, sind 40 Punkte notwendig. Diese muss man innerhalb von drei Jahren gesammelt haben, bevor sie wieder verfallen. Ausnahme: Punkte aus den Kart-Meisterschaften (maximal zwölf) verfallen erst nach fünf Jahren.

In der untenstehenden Tabelle listen wir übersichtlich auf, wie viele Punkte es für welchen Platz in einer Meisterschaft gibt. Sind weniger als 16 Piloten in einer Meisterschaft am Start, reduziert sich die Punktzahl in Abhängigkeit der Starterfeld-Größe. Zwei Meisterschaften kann ein Fahrer pro Jahr für die Superlizenz-Punkte einbringen.

Normalerweise muss eine Serie mindestens fünf Events auf mindestens drei unterschiedlichen Strecken austragen, um für Punkte in Frage zu kommen. Die einzige Ausnahme bildet der Formel-3-Weltcup in Macao, wo der Sieger des Einzelevents fünf Punkte bekommt.

Mittlerweile ist es aber auch noch möglich, einige Zusatzpunkte zu erhalten: Zwei Zähler gibt es für Piloten, die in einer Saison ohne Strafpunkte bleiben - aber nur falls es ein Strafpunktesystem in der Meisterschaft gibt.

Für Fahrer mit einer Lizenz, die nur für das Freie Training gilt, gibt es pro Formel-1-Event einen Zusatzpunkt, wenn man mindestens 100 Kilometer im Training absolviert und keinen Strafpunkt erhalten hat. Maximal zehn Zusatzpunkte können so in drei Jahren angehäuft werden.

Neu für 2020: Die W-Series ist punkteberechtigt. 15 Zähler gibt es für die Siegerin der Meisterschaft.

Meisterschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Formel 2 40 40 40 30 20 10 8 6 4 3 IndyCar 40 30 20 10 8 6 4 3 2 1 Formel 3 30 25 20 15 12 9 7 5 3 2 Formel E 30 25 20 10 8 6 4 3 2 1 WEC (LMP1) 30 24 20 16 12 10 8 6 4 2 Regionale Formel 3 Europa 25 20 15 10 7 5 3 2 1 - Super Formula 25 20 15 10 7 5 3 2 1 - WEC (LMP2) 20 16 12 10 8 6 4 2 - - DTM 20 16 12 10 7 5 3 2 1 - Super GT 20 16 12 10 7 5 3 2 1 - Regionale Formel 3 Asien 18 14 12 10 6 4 3 2 1 - Regionale Formel 3 Amerika 18 14 12 10 6 4 3 2 1 - Regionale Formel 3 Japan 18 14 12 10 6 4 3 2 1 - IMSA (Prototypen) 18 14 10 8 6 4 2 1 - - WTCR 15 12 10 7 5 3 2 1 - - International Supercars 15 12 10 7 5 3 2 1 - - NASCAR-Cup 15 12 10 7 5 3 2 1 - - Indy Light 15 12 10 7 5 3 2 1 - - W-Series 15 12 10 7 5 3 2 1 - - Formel Renault Eurocup 15 12 10 7 5 3 2 1 - - Euroformula Open 15 12 10 7 5 3 2 1 - - Super Formula Lights Japan 15 12 10 7 5 3 2 1 - - Nationale Formel 4 12 10 7 5 3 2 1 - - - Asian/ELMS (Prototypen) 10 8 6 4 2 - - - - - WEC (LMGT-Pro) 10 8 6 4 2 - - - - - WEC (LMGT-Am) 10 8 6 4 2 - - - - - IMSA (GTLM) 10 8 6 4 2 - - - - - Asian Winter Series 10 7 5 3 1 - - - - - Nationale Formel 3 (Nicht-FIA) 10 7 5 3 1 - - - - - Indy Pro 2000 10 7 5 3 1 - - - - - NASCAR National 10 7 5 3 1 - - - - - Toyota Racing Series 10 7 5 3 1 - - - - - Internationale GT3-Serien 6 4 2 - - - - - - - FIA-Kart-WM (Sen.) 4 3 2 1 - - - - - - FIA-Kart-Kontinental (Sen.) 3 2 1 - - - - - - - FIA-Kart-WM (Jun.) 3 2 1 - - - - - - - FIA-Kart-Kontinental (Jun.) 2 1 - - - - - - - -

