Umfrage: Quo vadis, Sebastian Vettel?

Quo vadis, Sebastian Vettel? Ferrari hat am 12. Mai offiziell die Trennung vom vierfachen Weltmeister zu Saisonende 2020 bekannt gegeben. Daher wollen wir von unseren Lesern wissen, was der Heppenheimer in Zukunft machen soll? Wechsel zu McLaren Wechsel zu Renault Wechsel zu Mercedes Wechsel zu Red Bull Karriereende

Wer folgt auf Vettel nach? Ferrari muss sich für 2021 auf dem Fahrermarkt umschauen, ein paar heiße Kandidaten gibt es bereits ... Carlos Sainz Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg Lewis Hamilton Antonio Giovinazzi

