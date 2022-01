Umstrukturierung bei Alpine: Prost geht, BWT wohl neuer Hauptsponsor

Im Rahmen der laufenden Umstrukturierung des Managements scheidet ein weiterer Name aus dem Alpine-Team aus: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Alain Prost setzt seine Beraterrolle für die Marke nicht fort. Der Rennstall durchläuft aktuell umfangreiche strukturelle Veränderungen.

Vergangene Woche gab Alpine bekannt, dass Geschäftsführer Marcin Budkowski, der 2021 de facto als Teamchef fungierte, obwohl es offiziell keinen gab, das Team verlassen hat. CEO Laurent Rossi leitet die Mannschaft derzeit interimsweise selbst.

Quellen deuten darauf hin, dass der ehemalige Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer, dessen Name seit Ende 2021 mit Alpine in Verbindung gebracht wird, in Kürze in einer ähnlichen Funktion angekündigt werden soll. Szafnauer und Aston Martin gaben ihre Trennung Anfang dieses Monats offiziell bekannt.

Als das Team aus Enstone 2015 wieder vollständig in den Besitz von Renault überging, war er als Berater und Botschafter tätig. Eine formellere Rolle übernahm er im Juli 2019, als er zum nicht geschäftsführenden Direktor bei Renault Sport ernannt wurde. Der Einjahresvertrag mit dem Team wurde nun nicht verlängert.

Während Prost geht, bahnt sich die Ankunft des Wasseraufbereitungsunternehmens BWT als Hauptsponsor von Alpine an, was darauf hindeutet, dass die traditionellen rosa Farben des Unternehmens in diesem Jahr Teil der Teamlackierung sein werden.

Von der Aston-Martin-Website ist der Name BWT bereits verschwunden, obwohl der Weggang noch nicht offiziell vom Team bestätigt wurde.

Ein Aston-Martin-Sprecher sagte gegenüber 'Motorsport.com': "Wir diskutieren normalerweise nicht die Details laufender kommerzieller Diskussionen und Verträge. Unser komplettes Partnerportfolio für 2022 werden wir bei unserer Fahrzeugvorstellung im nächsten Monat vorstellen." Sie soll am 10. Februar stattfinden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.