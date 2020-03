Unbekannte verwüsten Grab von Formel-1-Pilot Ronnie Peterson

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende das Grab von Ex-Formel-1-Pilot Ronnie Peterson verwüstet, das berichtet die Zeitung 'Blick'. In der Nacht auf Sonntag haben Vandalen unter anderem den Grabstein des Schweden gewaltsam umgestoßen und noch drei weitere Gräber auf dem Friedhof in Örebro verunstaltet.

"Ich bin schockiert. Einfach nur furchtbar", wird Petersons Tochter Nina Kennedy zitiert. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Bei der Polizei wurde jedoch bereits Anzeige erstattet.

Peterson war 1978 nach einem Startunfall in Monza verstorben. Der Lotus-Pilot hatte sich bei dem Unfall die Beine gebrochen, war im Krankenhaus aber anschließend nach einer Fettembolie verstorben - im Alter von 34 Jahren.

Durch Petersons Tod stand der erste und einzige WM-Titel für seinen Teamkollegen Mario Andretti rechnerisch fest. Der Schwede schloss die Saison trotz seines Todes als Vizeweltmeister ab.

Mit Bildmaterial von LAT.