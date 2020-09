Unfall von Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel im Qualifying in Sotschi

Sebastian Vettel ist im Qualifying zum zehnten Rennen der Formel-1-Saison 2020 in Sotschi (hier im Liveticker verfolgen!) gecrasht. Der Ferrari-Fahrer verunfallte im zweiten Segment ausgangs Kurve 4 und schlug in die Reifenstapel ein. Er schüttelte zwar kurz den Kopf, sagte dann aber sofort in den Funk: "Es geht mir gut." Vettel scheint den Crash also unverletzt überstanden zu haben.

Direkt im Anschluss sagte er: "Ich habe das Auto verloren, schon in Kurve 2. Und in Kurve 4 habe ich es erneut außer Kontrolle verloren. Ich konnte es dann nicht mehr einfangen."

Glück im Unglück: Vettels Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc war Vettel dichtauf gefolgt, hatte dem gestrandeten Unfallauto aber ausweichen können. Leclercs Reaktion: "Oh Gott, das war knapp!" Tatsächlich erwischte Leclerc noch einige Trümmerteile des Vettel-Autos.

Kaum raus aus dem Cockpit half Vettel übrigens bei den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle mit: Der viermalige Formel-1-Weltmeister sammelte die Reste des Frontflügels ein.

Vettel war im Qualifying mit P15 knapp in Q2 eingezogen, direkt hinter Leclerc. Nach seinem ersten Versuch in Q2 war er auf Rang 14 notiert worden.

Und dabei schien ihm das jüngste Update am Ferrari SF1000 eigentlich in die Karten zu spielen. "Im Qualifying aber habe ich wieder Probleme gehabt", sagt Vettel, "vor allem im ersten Sektor. Dann habe ich versucht, ein bisschen mehr Risiko zu gehen." Und dann kam es zum Unfall - in Sektor eins.

"Ich wusste, dass ich viel Zeit aufholen muss", erklärt Vettel weiter bei 'Sky'. "Ich hatte im ersten Sektor kein gutes Gefühl gehabt in den Runden zuvor. Dann habe ich mich plötzlich, ich glaube, auf dem Kunstrasen, ein bisschen vertan und das Auto verloren."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.