Valtteri Bottas: Dank Rallye-Einsätzen ein besserer Formel-1-Fahrer

Vier Siege fuhr Mercedes-Pilot Valtteri Bottas in der Formel-1-Saison 2019 ein. Am vergangenen Wochenende ergänzte der Finne die Erfolgsliste um einen weiteren Triumph, allerdings im Rallye-Auto. Mit dem Citroen DS3 WRC setzte sich Bottas beim Event "Rallycircuit Cote d'Azur" in Frankreich durch und feierte seinen ersten Sieg.

Bereits in der Vergangenheit machte der Formel-1-Vize-Weltmeister von 2019 immer wieder Abstecher in den Rallye-Sport. Für den 30-Jährigen ist das eine willkommene Abwechslung: "Sicherlich schadet es nicht", sagt er. "Ich mag es, es macht Spaß und das Wichtigste ist auch, zwischen den Rennen ein paar spaßige Dinge zu tun."

Denn das Leben könne nicht nur aus Formel 1 bestehen, findet Bottas. "Du brauchst das richtige Gleichgewicht in deinem Leben und du musst auch andere Dinge tun, die dich glücklich machen und dir helfen, deine Gedanken freizumachen, um die Batterien wieder aufzuladen." Davon abgesehen hätten seine Rallye-Ausflüge weitere Vorteile.

"Es ist ein sehr guter Sport, weil man die ganze Zeit mit dem Auto spielt. Es gibt keine Zeit, in der man tatsächlich nur dasitzt und darauf wartet, dass etwas passiert. Es gibt immer etwas, das du tun musst, um das Auto und die Situation zu retten. Insofern verbessert es dein Reaktionsvermögen und deine Kontrolle über das Auto", analysiert Bottas.

Das mache ihn auch in der Formel 1 zu einem besseren Fahrer: "Es geht darum, sich sehr schnell an die Dinge anpassen zu können, um in ein oder zwei Kurven bereit zu sein anstatt erst nach zwei. Dafür ist es ein brillanter Sport." Daher plant Bottas weitere Rallye-Einsätze. Nach dem Erfolg in Frankreich will er im Januar in Lappland antreten.

Mit Bildmaterial von Morgan Mathurin.