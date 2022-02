Valtteri Bottas: Gab für 2022 noch ein anderes Angebot als das von Alfa Romeo

Nach fünf Jahren bei Mercedes wird Valtteri Bottas 2022 für Alfa Romeo an den Start gehen. Doch das Schweizer (Sauber-)Team war, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, nicht seine einzige Option, weiterhin Formel 1 zu fahren.

"Zwei Tage nach meiner Unterschrift bei Alfa hatte ich einen Anruf", erinnert sich Bottas in seinem Podcast auf der finnischen Plattform 'Supla'. Das Angebot war allerdings mäßig attraktiv. Man sagte ihm: "Wir wollen dich und können die Hälfte von dem zahlen, was Alfa zahlt."

Bottas verrät nicht, welches Team ihn damals haben wollte. Aber er verrät: "Ich habe gesagt: 'Da seid ihr ein bisschen zu spät!' Ich bin immer noch zufrieden damit, wie ich mich entschieden habe. Ich glaube, das wird eine gute Sache."

Mit zehn Siegen und 20 Polepositions als Bilanz nach fünf Jahren Mercedes ist Bottas im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn er zugibt: "Als ich 2017 zum Team kam, war das Einzige, woran ich denken konnte, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Das ist mir nicht gelungen. Aber ich muss auf das Positive schauen."

Und da fällt dem 32-Jährigen durchaus was ein: "Ich bin als Rennfahrer und als Mensch gewachsen. Ich habe so viel gelernt. Und wir haben gemeinsam ein paar ganz coole Dinge erreicht. Es gibt also auch viel Positives, und das nehme ich definitiv mit."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.