Video: Die Top-10-Duselmomente von Lewis Hamilton in der Formel 1

Über Lewis Hamilton hat Formel-1-Legende Jackie Stewart einmal gesagt: Hamilton sei ein herausragender Rennfahrer, der bei Mercedes ausgezeichnetes Material vorfinde. Doch Hamilton habe in seiner Motorsport-Karriere eben auch "Glück" gehabt, meint Stewart.

Eben dieses "Glück" ist das große Thema in unserem neuen Video: Wir gehen der Frage nach, was die zehn größten "Dusel-Momente" in der Formel-1-Laufbahn von Hamilton gewesen sind.

Wann also hat Hamilton besonders von den Umständen profitiert? Vielleicht auch vom Pech der Kollegen? In welchen Situationen hat für ihn einfach alles perfekt gepasst? Das stellen wir in unserem Top-10-Video heraus.

Spoiler: Der Großbritannien-Grand-Prix 2021 taucht in dieser Auflistung ebenso auf wie das Finalrennen 2008 in Sao Paulo. Doch es gab noch einige andere Momente seit 2007, in denen Hamilton nicht nur von seinem Talent und seinem Fahrzeug profitiert hat, sondern auch von etwas, das man als "Glück" bezeichnen könnte.

Und: Manches an dieser Zusammenstellung wird Dir gut bekannt sein, anderes hast Du vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Aber lass Dich einfach überraschen ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.