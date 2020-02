Video: Präsentation Alpha Tauri F1 2020

Im Hangar-7 in Salzburg wird um 20 Uhr der Rennwagen von Alpha Tauri für die Saison 2020 präsentiert. Das ehemaligen Team Toro Rosso tritt in der kommenden Saison erneut mit Daniil Kvyat und Pierre Gasly an. Die rund 50minütige Veranstaltung wird von David Coulthard moderiert.

Der britische Pilot kann auf eine lange Vergangenheit mit Red Bull Racing zurückblicken. In der Saison 2005 war er – neben dem Duo Christian Klien/Vitantoni Liuzzi – der erste Stammpilot für den Rennstall. Der RB1 war mit einem Cosworth-Motor ausgestattet. Coulthard war es auch, der 2006 in Monaco den ersten Podestplatz in der Geschichte des Teams erzielte.

Im Verlaufe des Abends wird auch die neue Kollektion der Marke Alpha Tauri zu sehen sein – einerseits als Teamkleidung, andererseits aber auch als erste Kollektion der von Dietrich Mateschitz auf den Markt gebrachten neuen Bekleidungsmarke.