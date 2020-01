Von wegen freies Wochenende: Stirnrunzeln wegen Formel-1-Festival

Die Formel 1 wird im Mai ein Fan-Festival zu Ehren des 70. Geburtstags der Königsklasse abhalten und drängt darauf, dass alle 20 Fahrer und zehn Teams bei dem Event in London anwesend sind. Diese sind allerdings wenig begeistert, wenn sie in den ohnehin schon vollen Terminkalender blicken und haben das Thema bei einem Meeting der Promoter-Arbeitsgruppe angesprochen, wie 'RaceFans' berichtet.

Das Festival soll am Wochenende des 16. und 17. Mais stattfinden und damit ziemlich genau 70 Jahre nach dem ersten Rennen in Silverstone am 13. Mai 1950. Das Problem: Es ist für die Fahrer und Teams das einzige freie Wochenende nach Back-to-back-Rennen in Zandvoort und Barcelona und vier Tage vor dem ersten Freien Training in Monaco.

Damit kommt auf die Fahrer und Teams weiterer logistischer Aufwand in einer mit 22 Rennen ohnehin schon überladenen Formel-1-Saison zu. Immer wieder hatten sich die Teams über den ihrer Meinung nach zu großen Kalender und die damit verbundenen Strapazen beklagt.

Schon vor drei Jahren hielt die Formel 1 das damals erste Fan-Festival in London statt, zu dem damals alle Teams und Fahrer anwesend waren - mit Ausnahme von Lewis Hamilton.

Der Event von London soll einer von drei Festivals in diesem Jahr sein. Das erste ist für das Wochenende nach Bahrain geplant und findet im südafrikanischen Kyalami statt, wo die Formel 1 20 Mal zu Gast war. Zudem soll im Oktober ein Event in New York stattfinden. Der Termin dafür ist noch offen.

