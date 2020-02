"War das geil!": "Strietzel" Stuck begeistert mit Formel 1 auf Eis

"War das geil", gefolgt von einem seiner typischen Jodler: Die Freude platzte am Sonntagmittag nach einer der wohl ungewöhnlichsten Fahrten seines Lebens nur so aus Hans-Joachim Stuck heraus. Mit einigen Showrunden im March-Cosworth aus der Formel 1 1974 sorgte "Strietzel" beim GP Ice Race 2020 in Zell an See für einen Höhepunkt.

Möglich gemacht hatte die besondere Fahrt eines historischen Formel-1-Boliden auf Eis das Jägermeister Racing Team rund um Eckhard Schimpf, das neben dem March 741 - im übrigen das Chassis, welches Stuck 1974 beim Grand Prix von Monaco gefahren war - noch drei Porsche-Rennfahrzeuge mit der charakteristischen orangefarbenen Lackierung nach Zell am See gebracht hatte.

Für die Fahrt auf dem Eis wurde das Auto nicht nur höher gelegt, sondern an der Hinterachse auch mit einer spektakulären Doppelbereifung mit Spikes versehen worden, welche die 480 PS des Cosworth-V8 aufs Eis bringen sollte.

Und das mit Erfolg. Obwohl die Piste in Folge der milden Temperaturen sehr weich und ausgefahren war, fuhr Stuck mit traumwandlerischer Sicherheit über das Eis. "Das Auto lässt sich mit den Spike so gut kontrollieren", freute sich "Strietzel".

Doch den Mechanikern des Teams gelang es bis zum nächsten Tag, das Auto wieder in Gang zu setzen. Und Stuck konnten nicht nur den Zuschauern, sondern auch sich selbst eine große Freude machen. "Vielen Dank an Jägermeister, dass sie das möglich gemacht haben. Ein Formel 1 auf Eis - ich bin total happy. Für mich garantiert der schönste Tag des Jahres", so die 69-jährige Rennlegende.

Mit Bildmaterial von GP Ice Race.