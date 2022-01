Weitere sieben Jahre Singapur: Formel 1 verlängert Vertrag bis 2028

Die Formel 1 bastelt weiter an ihrer Zukunft und hat den auslaufenden Vertrag mit dem Singapur-Grand-Prix langfristig bis 2028 verlängert. Für weitere sieben Jahre bleibt das Rennen in dem südostasiatischen Stadtstaat im Formel-1-Kalender, wie die Serie am Donnerstagmorgen verkündet.

"Ich freue mich, dass die Formel 1 für weitere sieben Jahre in Singapur fahren wird", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali. "Singapur nimmt einen besonderen Platz im F1-Kalender ein, und diese Verlängerung ist Teil unseres langfristigen Engagements, den Sport in Asien weiter auszubauen."

Dabei soll auch das Thema Nachhaltigkeit weiter im Fokus stehen. Man werde daran arbeiten, den CO2-Fußabdruck des Rennens weiter zu verringern und ein nachhaltigeres Geschäftsmodell durch erneuerbare Ressourcen, Wiederverwendung und nachhaltigere Materialien anzustreben.

"Die Pläne zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Veranstaltung sind beeindruckend und stehen im Einklang mit unseren Plänen, als Sportart bis 2030 klimaneutral zu sein", betont Domenicali. "Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Singapur-Grand-Prix und dem Singapore Tourism Board, wenn die Formel 1 in diese unglaubliche Stadt zurückkehrt."

"Wir sind sehr erfreut, dass das Nachtrennen für weitere sieben Jahre fortgesetzt wird",sagt Organisator Ong Beng Seng. "Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem wir dieses spektakuläre Ereignis im Rennkalender gefeiert haben, freuen wir uns darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen und mit der Formel 1 sowie ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um das Nachtrennen zu noch größeren Höhen zu führen."

"Wir freuen uns, dass dieses Großereignis zeigen wird, dass Singapur wieder offen für Business ist. Wir freuen uns darauf, erneut Fans und Besucher aus dem In- und Ausland auf dem Marina Bay Street Circuit begrüßen zu dürfen."

Der Große Preis von Singapur ist seit 2008 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und wurde damals als erstes Nachtrennen der Geschichte ausgetragen. 2020 und 2021 musste der Grand Prix aufgrund der Coronapandemie jedoch abgesagt werden. 2022 ist das Rennen nach zwei Jahren Pause aber wieder vorgesehen und soll am 2. Oktober stattfinden.

