Welcher F1-Fahrer hat die meisten Follower in den sozialen Medien?

Welcher Formel-1-Fahrer steht in den sozialen Netzwerken auf der Pole-Position? Wir haben uns die Follower-Zahlen auf Facebook, Instagram und Twitter angesehen (Stand: 2. März 2020) und präsentieren die "Gesamtwertung" mit gerundeten Daten in dieser Fotostrecke!

Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel ist eigentlich "außer Konkurrenz", weil er die sozialen Netzwerke komplett verweigert. Ergo: null Follower. Der Vollständigkeit halber aber taucht er in unserem Ranking auf - an letzter Stelle!

Der Formel-1-Neueinsteiger ist in den sozialen Medien noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt und auf allen Plattformen das Schlusslicht.

Er stand schon mal auf dem Podium, zählt aber nicht zu den populären Formel-1-Fahrern in den sozialen Netzwerken.

#16: Alexander Albon (Red Bull) - 570.000 Follower

Foto: : Franco Nugnes

In unserem Ranking schneidet der unter thailändischer Fahne antretende Albon im Vergleich zu seinen Kollegen aus dem Red-Bull-Kader am schlechtesten ab. Aber: Er ist der erste Fahrer in unserer "Social-WM" mit über einer halben Million Follower.