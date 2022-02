Wichtiger Tag für die Formel 1: FIA präsentiert Abu-Dhabi-Analyse

Der heutige Montag ist für die Formel 1 ein wichtiger Tag, denn die FIA möchte den Teams ihre Analyse zu den Vorfällen beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi vorlegen. Die kontroversen Entscheidungen von FIA-Rennleiter Michael Masi in den letzten Runden 2021 hatten die Weltmeisterschaft zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton maßgeblich beeinflusst und waren im Winter das bestimmende Thema.

Die FIA hatte eine Untersuchung angekündigt und wird der Formel-1-Kommission ihre Ergebnisse nun präsentieren. Dabei geht es auch um einen möglichen neuen Regelrahmen, um eine Wiederholung der Vorfälle zu verhindern - genau das hatten sich die Teams gewünscht.

Dazu gehört unter anderem eine Umstrukturierung der Rennleitung und das Unterbinden des Funkverkehrs zwischen Teambossen und dem Rennleiter selbst. Vermutlich dürfen in Zukunft nur noch Teammanager Kontakt aufnehmen - und das über eine Filterperson.

Ob Michael Masi auch 2022 den Posten des Rennleiters ausführen darf oder ersetzt werden wird, ist noch offen.

Ob die Öffentlichkeit heute etwas von den Ergebnissen erfahren wird, bleibt abzuwarten. Denn alle Entscheidungen, die in der Formel-1-Kommission getroffen werden, müssen erst vom Motorsport-Weltrat der FIA abgesegnet werden, der sich im Rahmen des Saisonauftakts in Bahrain Mitte März das nächste mal trifft.

Ein Statement der Formel 1 und der FIA könnte es aber am heutigen Nachmittag geben.

Mit großem Interesse dürfte vor allem Mercedes den Ausgang der Untersuchung verfolgen, die in der Abu-Dhabi-Kontroverse der große Verlierer waren. Lewis Hamilton hatte eine wochenlange Social-Media-Pause eingelegt und die Fortsetzung seiner Karriere offen gelassen. Motorsportchef Toto Wolff hatte nach dem Saisonfinale betont, dass er die FIA für die Vorgänge in Abu Dhabi in die Pflicht nimmt.

