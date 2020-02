Wieder eine Sportlerin: Valtteri Bottas zeigt neue Freundin

Am Valentinstag, dem Tag der Liebe, präsentierte Valtteri Bottas seine neue Flamme. Der Mercedes-Pilot hatte sich erst vor wenigen Monaten von seiner Frau Emilia scheiden lassen, nun ist eine neue Sportlerin an seiner Seite zu finden: die Profi-Radfahrerin Tiffany Cromwell.

In den sozialen Netzwerken waren die beiden Turteltauben bereits seit einigen Tagen gemeinsam unterwegs. Die Australierin hat Bottas in seiner finnischen Heimat besucht und war am Freitag auch bei der Präsentation des Mercedes in Silverstone anwesend.

Der 30-Jährige war hingegen Ende Januar in Down Under und nahm dort mit Cromwell an einem Radrennen teil. Nun haben sie ihre Beziehung öffentlich gemacht. In einem Liebesgeständnis schreibt die 31-Jährige über Bottas: "Dieser wunderbare Mensch versteht mich voll und ganz und weiß immer, wie er mich zum Lachen bringt."

Bottas sei für sie ein "Kumpel, Trainingspartner und Coffeeshop-Ergründer". "Ich bin sehr glücklich, dich gefunden zu haben. Ich kann unsere gemeinsamen Abenteuer kaum erwarten." In Anlehnung an Bottas' legendären Funkspruch ergänzt Cromwell: "To whom it may concern ... Wird sind glücklich und das ist alles, was für uns zählt."

Auch Bottas selbst konnte sich eine kleine Spitze gegen Kritiker nicht verkneifen und fügte in seinem Tweet den Hashtag "#hatersgonnahate" ein. Zuvor hatte der Mercedes-Pilot erst Ende November des Vorjahres überraschend die Scheidung von seiner Langzeitpartnerin Emilia Bottas, die nun wieder ihren Mädchennamen Pikkarainen trägt, bekannt gegeben.

Mit Bildmaterial von LAT.