Williams doppelt Letzter: "Hatten erwartet, noch weiter zurück zu sein"

Haben wir den Kandidaten für den letzten Platz in der Saison schon gefunden? Nach schwierigen Jahren hatte man sich bei Williams einiges vom neuen Formel-1-Reglement versprochen, doch die Realität sieht anders aus: Nicholas Latifi (+2,550 Sekunden) und Alexander Albon (+2,799) belegten am Freitag in Bahrain die letzten beiden Plätze.

"Das hatten wir nach den Testfahrten schon erwartet", sagt Latifi, "aber um ehrlich zu sein, habe ich sogar erwartet, noch weiter zurück zu sein." Denn schon bei den Testfahrten in Bahrain hatte sich angedeutet, dass der FW44 einige Defizite aufweist.

"Es gab schon in Barcelona Hinweise darauf, aber die echten Einschränkungen werden etwas maskiert, weil es dort so kühl ist", meint der Kanadier. "Wir haben schon einen Eindruck bekommen, wie es laufen könnte, und das hier ist eine Strecke, die unsere Problemzonen noch einmal deutlich hervorhebt."

Da wäre zum einen der starke Wind, der dem Auto wie in den Vorjahren nicht entgegenzukommen scheint. Zum anderen würden auch der raue Asphalt und die heißen Bedingungen nicht helfen, genauso wie die langsamen Kurven, in denen die Williams-Piloten eine Menge Zeit verlieren.

Ganz besonders schlimm ist es laut Albon in den Kurven 9 und 10. "Das ist unsere schlechteste Kurve", sagt Albon. "Wir haben Probleme, so spät wie die anderen zu bremsen. Wir wissen, dass das unsere Schwachstelle ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir ganz vorne dabei sein können, wenn wir das in den Griff bekommen."

Und genau das gibt Williams Hoffnung: Die Entwicklungskurve wird sehr steil und der Abstand zu den Konkurrenten direkt davor ist nicht allzu groß. "Wenn wir ein bisschen finden, dann sind wir voll dabei", meint Latifi. "Es gibt ein paar einfache Bereiche, in denen wir etwas Zeit finden und die Performance verbessern können."

"Natürlich sind wir nicht da, wo wir sein wollen, aber wir wissen, wo wir uns verbessern müssen", so der Kanadier. "Es ist eine lange Saison mit 23 Rennen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir in der gewünschten Position sind, aber wir können für das dritte Training einige Verbesserungen vornehmen und haben über eine lange Saison Zeit zu entwickeln."

