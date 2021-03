Williams in Q2: "Sehen etwas besser aus als Haas"

Erstes Qualifying in der Formel-1-Saison 2021, erstes Mal in diesem Jahr in Q2 dabei: George Russell wirkt nach P15 in der Startaufstellung zum Bahrain-Grand-Prix in Sachir (hier im kostenlosen Formel-1-Liveticker verfolgen!) sehr zufrieden. "Das war also unser Maximum heute", sagt er. "Und ich bin zufrieden, wenn ich das Maximum aus dem Auto heraushole, sei es P10, P15 oder P19."

Dass es am Ende nicht noch mehr geworden sei, habe einen einfachen Grund, sagt Russell weiter: "Einfach nur gebrauchte Reifen. Die haben ziemlich nachgelassen." Was den großen Abstand von 2,2 Sekunden auf Alfa-Romeo-Mann Kimi Räikkönen erklärt.

Doch um eine starke Q2-Leistung sei es Williams nie gegangen, meint Russell: "Wir hatten gewusst: Wenn wir Q2 erreichen, dann ist das ein Erfolg. Deshalb haben wir in Q1 alles dafür getan, weiterzukommen. Uns war eh klar, dass es nicht über Q2 hinausgehen würde."

Entspricht das dem wahren Kräfteverhältnis?

Aber darf man in der Saison 2021 häufiger damit rechnen, einen Williams im zweiten Segment des Qualifyings zu sehen? Russell wirkt nicht überzeugt: "Nicht notwendigerweise, nein."

"Um ehrlich zu sein: Bei den windigen Bedingungen an diesem Wochenende hatten wir das nicht erwartet, weil unser Auto da schwierig zu fahren ist. Der Alfa Romeo hat damit viel weniger zu kämpfen als andere, auch Red Bull sieht gut aus. In Imola, wo es etwas beengter zugeht, da könnte es interessant werden zu sehen, wer wo steht."

Generell sehe er aber nicht, dass sich die Reihenfolge am Ende des Feldes im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verändert hätte. "Ich denke, wir sehen gerade etwas besser aus als Haas", sagt Russell.

"Es ist aber noch zu früh in der Saison, um mehr herauszulesen, weil es so seltsame und windige Bedingungen sind. Also ja, zu früh, um das wahre Kräfteverhältnis zu erkennen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.