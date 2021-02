Zeitplan für Änderungen im Albert Park: Neuasphaltierung erst nach GP 2021

Vor der Durchführung des diesjährigen Australien-Grand-Prix, der wegen der Corona-Pandemie vom März in den November verschoben wurde, sind im Albert Park umfangreiche Umbaumaßnahmen geplant, die auch einige Änderungen des bisherigen Layouts beinhalten zur Story.

Nun sind weitere Details zu den geplanten Maßnahmen bekannt geworden, von denen einige bereits umgesetzt wurden. Die Änderungen folgen demnach einem Stufenplan, der drei Phasen vorsieht. Phase 1 ist schon abgeschlossen.

Mit ihr wurde die Boxengasse um zwei Meter verbreitert und die Boxenmauer an den Fahrbahnrand verlegt, um den Grünstreifen zu ersetzen - eine Maßnahme, die zu einer Anhebung des Tempolimits in der Boxengasse führen könnte.

Kurvenkomplex 9/10 wird umfangreich überarbeitet

In Phase 2 wird nun das Layout selbst verändert. Die größte Überarbeitung findet dabei im Kurvenkomplex 9/10 statt. Was bisher ein hartes Anbremsen in eine enge Rechtskurve war, wird durch einen schnellen, fließenden Übergang ersetzt. Dadurch erhöht sich die Eintrittsgeschwindigkeit in den Kurvenkomplex 11/12.

Ziel ist es, die Autos vor der Bremszone in Kurve 13 ein Stück weit zu destabilisieren, um Überholmöglichkeiten zu schaffen. Auch die Rechtskurve 13 wird überarbeitet, ihr Eingang verbreitert und leicht überhöht.

Die Arbeiten an den Layout-Änderungen beginnen am kommenden Montag und werden voraussichtlich bis Juli abgeschlossen sein. Dann folgt Phase 3, die eine komplette Neuasphaltierung der Strecke mit einem aggressiveren Belag vorsieht - allerdings ist diese erst nach dem Rennen im November vorgesehen.

Aggressiverer Asphalt kommt es für Rennen 2022

Es wird die erste vollumfängliche Erneuerung des Asphalts sein, seit die sonst öffentlichen Straßen im Albert Park 1995 vorbereitet wurden, um dort im folgenden Jahr zum ersten Mal den Australien-Grand-Prix auszurichten.

Die Renovierung der Strecke folgt auf jahrelange Debatten über das bestehende Layout. Fahrer und Teamchefs kritisieren das Design und den Mangel an Überholmöglichkeiten seit langem. Dem soll nun Rechnung getragen werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.