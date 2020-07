Gleich zwei Vergehen: Untersuchungen gegen Hamilton eingeleitet!

Lewis Hamilton ist bei den Sportkommissaren vorgeladen worden. Der Grund: Im Qualifying zum Auftaktrennen der Formel-1-Saison 2020 in Spielberg in Österreich waren gelbe Flaggen gezeigt worden, als der Mercedes-Fahrer seine schnelle Runde fuhr. Nun soll geklärt werden, ob sich Hamilton unter Gelb regelwidrig verbessert hat.

Pikant dabei: Die gelben Flaggen hatte ausgerechnet Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas verursacht, nachdem er beim letzten "Schuss" im dritten Qualifying-Segment von der Strecke abgekommen war.

Hamilton selbst sagte später in der Pressekonferenz, er habe keine gelben Flaggen gesehen.

O-Ton: "Ich kam um die Kurve, ging aufs Gas und dachte, Valtteri sei vielleicht etwas weit hinausgekommen und weiter vorne auf der Strecke wieder eingeschert. Ich suchte daher nach Kieselsteinen auf der Fahrbahn und nach einem Auto vor mir, aber da war nichts, also fuhr ich weiter."

Erst in Kurve 6, so vermutet Hamilton, habe er Bottas weit draußen in der Auslaufzone fahren sehen. "Es ging alles ziemlich schnell und da war eine ziemliche Staubwolke", meint der WM-Titelverteidiger, der auf eben jener Runde eine Zeitenverbesserung erzielte. Und aufgrund dieser Verbesserung muss er sich nun verantworten.

Präzedenzfall: Verstappen 2019 in Mexiko

Für ähnliche Vergehen haben die Sportkommissare in der Vergangenheit Startplatzstrafen ausgesprochen, so zum Beispiel im Fall von Max Verstappen 2019 in Mexiko. Der Red-Bull-Fahrer hatte eine einfache gelbe Flagge in der Zielkurve missachtet und dafür drei Positionen in der Startaufstellung verloren.

Aus der Untersuchungsankündigung geht ferner hervor, dass Hamilton bei seinem ersten Versuch in Q3 in Kurve 10 zu weit über die Streckenbegrenzung hinausgefahren sein könnte. Auch diese Szene ist unter Beobachtung durch die Sportkommissare. Im Fall eines Schuldspruchs könnte Hamilton die betreffende Rundenzeit verlieren.

Hamilton hat in Österreich schon mehrfach Startplatzstrafen erhalten, zuletzt im vergangenen Jahr. 2019 hatten ihn die Sportkommissare wegen Blockierens von Kimi Räikkönen um drei Plätze zurückversetzt. 2017 hatte ihm ein Getriebewechsel vor dem Rennen eine Strafversetzung um fünf Positionen eingebracht.

Wie Toto Wolff zu den Untersuchungen steht

Mercedes-Sportchef Toto Wolff zeigt Verständnis für die Untersuchungen durch die Sportkommissare, sagt aber auch: Das mögliche Tracklimits-Vergehen "kann ich nicht kommentieren", weil er nicht wisse, worum genau es sich dabei handle.

"Die gelbe Flagge am Ende", so meint Wolff, "war ganz klar, weil Valtteri ist von der Strecke abgekommen, und dann gab es Gelb."

Hamilton habe das Team aber sofort davon in Kenntnis gesetzt, dass er keine Warnung durch Sportwarte oder Anzeigetafel gesehen habe, "weil es so gestaubt hat", sagt Wolff. "Wir haben uns dann verschiedene Onboards angeschaut. Du kannst, da wo er war, dieses Licht nicht sehen. Das nächste, was er gesehen hat, war Grün."

Bei seiner Anhörung werde Hamilton den Sportkommissaren den Fall "so kommunizieren", wie es Wolff geschildert hat. "Und dann ist es natürlich deren Entscheidung."

