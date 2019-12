Zum fünften Mal in Folge: Mexiko gewinnt auch 2019 Promoteraward

Es hat fast schon Tradition: Bei der FIA-Gala in Paris wurde die CIE (Corporacion Interamericana de Entretenimiento) nach 2015, 2016, 2017 und 2018 zum fünften in Folge mit dem Award für den besten Promoter ausgezeichnet. Alejandro Soberon Kuri, Vorsitzender der CIE-Gruppe, erklärt: "Wir freuen uns, diese Auszeichnung im fünften Jahr in Folge zu bekommen und damit einen Rekord aufzustellen."

"Wir sind unglaublich stolz, dass unser Rennen in Mexiko von Teams, Fahrern, Zuschauern und Offiziellen gleichermaßen geliebt und geschätzt wird. Es ist wirklich ein einzigartiges Rennen, und ich bin sehr glücklich, diese Auszeichnung stellvertretend für die Millionen von Menschen entgegenzunehmen, die in den vergangenen fünf Jahren Teil des Großen Preises von Mexiko waren", so Soberon Kuri.

Außerdem bedankt er sich "besonders" bei den Fans, die jedes Jahr die Tribünen des Autodromo Hermanos Rodriguez füllen und eine "unglaubliche Leidenschaft" mitbringen. Formel-1-Boss Chase Carey erinnert: "Das Rennen hat diese Auszeichnung in jedem Jahr gewonnen, seit es 2015 in den Kalender der Weltmeisterschaft zurückgekehrt ist."

"Der Große Preis von Mexiko ist eine echte 'F1ESTA' für jeden in der Formel 1 - die Teams, Sponsoren, Gäste, uns selbst und die FIA. Und noch wichtiger ist, dass es ein fantastisches Event für die Fans ist. Deswegen kommen jedes Jahr hunderttausende hin. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren mit einer großartigen Podiumszeremonie selbst übertroffen", lobt Carey.

Sieger Lewis Hamilton wurde zusammen mit seinem Mercedes per Aufzug auf das Podium nach oben befördert. "Herzlichen Glückwunsch an Alejandro Soberon, Federico Gonzalez und ihr Team. Ich bin mir sicher, dass der Grand Prix in Mexiko-Stadt auch 2020 wieder so erfolgreich sein wird", so Carey.

Mit Bildmaterial von FIA.