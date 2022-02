Zum Jubiläum: Ferrari wählt besonderen Namen für Formel-1-Auto 2022

Lange machte Ferrari aus dem Namen für sein neues Formel-1-Auto ein Geheimnis. Selbst bei der Ankündigung der offiziellen Präsentation, die am 17. Februar stattfinden wird, hüllte sich der italienische Hersteller in Schweigen, weshalb sein Bolide für 2022 bisher nur unter dem Codenamen 674 firmierte.

An diesem Dienstag rückte Ferrari dann aber endlich mit der Sprache heraus: Das Auto, mit dem die Scuderia in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2022 antreten wird, soll F1-75 heißen.

"Das 68. von Ferrari gebaute Auto, das in der Königsklasse des Motorsports antritt, verbindet somit den Namen der Kategorie mit der Zahl 75, die auf das Jubiläum verweist, das das Unternehmen in diesem Jahr feiert", heißt es im offiziellen Statement zum Namen.

Wer also dachte, dass Ferrari dem Muster des Vorjahres folgen würde, als das Auto SF-21 hieß (eine Kombination aus Scuderia Ferrari und dem Jahr), hat sich getäuscht. Überhaupt bewies die Scuderia bei der Namenswahl bisher wenig Kontinuität: Weitere Vorgänger hießen SF1000, SF90, SF71H oder auch SF16-H.

Ferrari-Vorstandschef John Elkann betont: "Die Formel 1 mit ihrem Wettbewerbs- und Innovationsgeist war für Ferrari schon immer von grundlegender Bedeutung, da sie die technologische Entwicklung unserer Straßenfahrzeuge vorantreibt."

"In diesem Jahr, in dem wir den 75. Jahrestag der Auslieferung unseres ersten Serienfahrzeugs aus dem Werk feiern, ehren wir diesen Geist, indem wir unseren Formel-1-Herausforderer für 2022 auf den Namen Ferrari F1-75 taufen." Am 12. März 1947 ließ Enzo Ferrari in Maranello zum ersten Mal den Motor des 125 S an.

Der F1-75 wird vom 23. bis 25. Februar in Barcelona beim ersten von zwei Wintertests auf eine ausgedehnte Testfahrt gehen. Vom 10. bis 12. März finden drei weitere Testtage in Bahrain statt, wo eine Woche später die Saison beginnt. Ferrari setzt auch 2022 auf die Fahrerpaarung Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Mit Bildmaterial von Ferrari.