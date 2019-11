Ein Jahr nach schwerem Unfall: Sophia Flörsch kehrt nach Macau zurück

Ein Jahr nach ihrem schweren Unfall wird Sophia Flörsch wieder am Macau-Grand-Prix teilnehmen. An gleicher Stelle hatte sie 2018 einen furchterregenden Unfall, als sie bei der Anfahrt zur Lisboa Bend auf Jehan Daruvala auffuhr.

Das Auto wurde von einem "Baguette-Randstein" in die Luft gehebelt und knallte gegen einen Fotografenstand, in dem wie durch ein Wunder niemand verletzt wurde.

Flörsch selbst verletzte sich an der Wirbelsäule und musste eine siebenstündige Operation über sich ergehen lassen. Ein Teil des Hüftknochens wurde in den Wirbel eingesetzt. Sie konnte sich vollständig erholen und fuhr schon dieses Jahr wieder Rennen. Sie wurde Siebte in der Formel-Regional-EM.

Seit eineinhalb Jahren hat sie Kontakte zum HWA-Team, für das sie auch das Formel-3-Auto in Valencia diese Woche getestet hat. HWA nimmt seit 2019 an der Formel 3 teil.

Diese hat aber nichts mehr mit der Formel 3 zu tun, die noch 2018 auf dem Guia Circuit unterwegs gewesen ist. Die neue Formel 3, die im Rahmen der Formel 1 fährt, ist deutlich schneller und auf dem Niveau der ehemaligen GP3-Serie angesiedelt.

Für HWA ist es der erste Start in Macau, für Flörsch ist es das zweite Mal. "Ich freue mich, wieder in Macau fahren zu können", sagt die 18-Jährige. "Bis zu meinem Unfall war dies das beste Event, an dem ich jemals teilgenommen habe. Diese Strecke ist unglaublich! Es macht so viel Spaß, dort zu fahren."

"Nach meinem Unfall wollte ich sofort wieder zurück nach Macau. Dass ich es dieses Jahr schon geschafft habe, zeigt, dass man seine Träume verwirklichen kann, wenn man an sich glaubt und hart dafür arbeitet. Familie und Freunde haben mich dabei immer unterstützt."

Beim Test in Valencia fügt sie gegenüber 'Motorsport.com' hinzu, dass ihr Ziel sei, die komplette Formel-3-Saison 2020 zu absolvieren. "Das neue Auto ist so cool. Nächstes Jahr geht es auf ein höheres Niveau und ich freue mich, das mit HWA tun zu können. Noch ist nichts unterschrieben, deshalb kann ich es noch nicht zu 100 Prozent sagen, aber es sieht alles danach aus."

Flörschs Mitstreiter beim HWA-Debüt in Macau sind Jake Hughes, der dieses Jahr in der Formel 3 auf Gesamtrang sieben gekommen ist, und Keyvan Andres.

Teilnehmerliste Macau-Grand-Prix 2019

Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Prema #2 Marcus Armstrong #3 Frederik Vesti #5 Robert Schwarzman Hitech #6 Jüri Vips #7 Max Fewtrell #8 Yuki Tsunoda ART #9 Christian Lundgaard #10 Ferdinand Habsburg #11 Sebastian Fernandez Trident #12 Oliver Caldwell #14 David Beckmann #15 Alessio Lorandi HWA #16 Jake Hughes #17 Keyvan Andres #18 Sophia Flörsch MP #19 Lukas Dunner #20 Liam Lawson #21 TBA Jenzer #22 TBA #23 Hon Chio Leong #24 Andreas Estner Charouz #25 Callum Ilott #26 David Schumacher #27 Enzo Fittipaldi Carlin #28 Logan Sargeant #29 Felipe Drugovich #30 Daniel Ticktum Campos #31 Alessio Deledda #32 Enaam Ahmed #33 TBA

