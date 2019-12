Formel 2 benennt Rookie-Auszeichnung nach Anthoine Hubert

Die Formel 2 würdigt den am 31. August dieses Jahres in Spa-Francorchamps tödlich verunglückten Anthoine Hubert, indem die Auszeichnung für den punktbesten Rookie einer Saison ab sofort Huberts Namen trägt.

Erster Empfänger des Anthoine-Hubert-Award, für den eigens eine Trophäe kreiert wurde, ist Guanyu Zhou. Der für das Virtuosi-Team angetretene Chinese hat die Gesamtwertung der Formel-2-Saison 2019 auf dem siebten Platz abgeschlossen. Seine besten Einzelergebnisse waren fünfmal P3.

Bei der Formel-2-Gala in Monte Carlo wurde Zhou am Mittwochabend der Anthoine-Hubert-Award überreicht, und zwar von Victor Hubert, dem Bruder des verstorbenen Namensträgers.

Guanyu Zhou wurde der Anthoine-Hubert-Award 2019 von Victor Hubert überreicht Foto: LAT

"Es ist mir eine riesige Ehre, diesen besonderen Anthoine-Hubert-Award für den Rookie des Jahres in Empfang zu nehmen", sagte Zhou und weiter: "Ich wünsche Anthoine da oben alles Gute und werde versuchen, ihn für den Rest meiner Karriere stolz zu machen."

Anthoine Hubert selbst war 2019 ebenfalls Neueinsteiger in der Formel 2 gewesen und wird in der abschließenden Rookie-Wertung posthum als Zweiter hinter Zhou geführt. In der Gesamtwertung taucht er auf P10 auf. Bis zu seinem tragischen Tod hatte der Franzose zweimal gewonnen: die Sprintrennen in Monte Carlo und Le Castellet.

Mit Bildmaterial von FIA Formula 2.