Formel-2-Test Abu Dhabi: Schumacher trotz Sessionbestzeit Zehnter

Carlin-Pilot Nikita Masepin hat beim allerletzten Formel-2-Test 2019 die Tagesbestzeit gefahren. Der Russe kam in der Vormittagssession auf dem Yas Marina Circuit auf eine Zeit von 1:50.473 Minuten. Diese Zeit sollte am wärmeren Nachmittag nicht mehr verbessert werden.

Damit ist er allerdings drei Zehntelsekunden langsamer gewesen als Louis Deletraz (Charouz), der an den ersten beiden Tagen die Nase vorn hatte. Seine Freitagsbestzeit von 1:50.124 Minuten hat als Testbestzeit Bestand.

Hinter Masepin kam Ferrari-Junior Callum Ilott (Virtuosi) auf die zweite Position mit nur drei Hundertstelsekunden Rückstand auf Masepin. Deletraz begnügte sich diesmal mit Rang drei, gefolgt von Ralph Boschung (MP Motorsport) und DAMS-Neuling Dan Ticktum.

Von diesen fünf Fahrern abgesehen kam niemand am Abschlusstag unter die Marke von 1:51 Minuten. Hauptgrund dafür ist, dass Qualifying-Versuche am Ende des Tages nicht zustande kamen, weil es leicht zu tröpfeln begann.

Die Bestzeit am Nachmittag ging an Mick Schumacher (Prema) in 1:51.569 Minuten. Im Tagesklassement allerdings reichte es mit der Vormittagszeit zu Platz zehn - hinter seinem Teamkollegen und Ferrari-Junior Robert Schwartzman (Prema), Red-Bull-Junior Yuki Tsunoda (Carlin), Renault-Protege Guanyu Zhou und Pedro Piquet (Carouz).

Klassement Formel-2-Test Abu Dhabi, Tag 3 (Top 10):

1. Nikita Mazepin (Carlin) - 1:50.473 Minuten

2. Callum Ilott (Virtuosi) - 1:50.502

3. Louis Deletraz (Charouz) - 1:50.623

4. Ralph Boschung (MP Motorsport) - 1:50.783

5. Dan Ticktum (DAMS) - 1:50.916

6. Robert Shwartzman (Prema) - 1:51.085

7. Yuki Tsunoda (Carlin) - 1:51.118

8. Guanyu Zhou (Virtuosi) - 1:51.129

9. Pedro Piquet (Charouz) - 1:51.158

10. Mick Schumacher (Prema) - 1:51.171

Mit Bildmaterial von LAT.