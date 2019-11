Lundgaard ersetzt Boschung bei Trident in Abu Dhabi

Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass der Schweizer bei Trident ersetzt wird. Bereits Ende Juni musste er aus finanziellen Gründen sein Cockpit zuerst an den Amerikaner Ryan Tveter und danach an den Franzosen Dorian Boccolacci abtreten, ehe er am Hungaroring in sein Auto zurückkehrte.

Aber auch danach wurde es für Ralph Boschung nicht einfacher. Nach der Tragödie in Spa, wo Anthoine Hubert bei einem schrecklichen Unfall ums Leben kam, wurde das Auto von Boschungs Teamkollege Giuliano Alesi im Rahmen einer Untersuchung der Unfallumstände beschlagnahmt und Boschung musste dem Franzosen sein Auto für die beiden Rennen in Monza überlassen.

Ralph Boschung, Trident Photo de: Joe Portlock / Motorsport Images

Nachdem der Walliser in Sotschi, der vorletzten Saisonstation, zurück in die Startaufstellung kam, wird er nun beim Saisonfinale in Abu Dhabi durch Christian Lundgaard ersetzt.

"Ich möchte mich bei Trident für die harte Arbeit und den Einsatz in diesem Jahr bedanken", kommentierte Ralph Boschung auf seinen Twitter-Account. "Auch bei meinem Teamkollegen Giuliano Alesi, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe, und meinen Unterstützern, die das ganze Jahr über großartig waren. Es war in vielerlei Hinsicht eine schwierige Saison für mich."

"Der Grund, warum ich in dieser Saison einige Rennen auslassen musste, liegt bei einem Unternehmen, das ich und mein Hauptsponsor wegen Nichterfüllung meines Vertrages und Nichtzahlung der Gelder an das Team im Rahmen desselben Vertrages verklagen", erklärte Boschung weiter.

"Ich werde allerdings nicht aufgeben!"

Renault-Junior Christian Lundgaard, 18, gewann 2017 die spanische F4-Meisterschaft und belegte 2018 in seiner ersten Saison im Formel Renault Eurocup Gesamtrang zwei. In der abgelaufenen Saison bestritt er für ART die FIA F3 und errang einen Sieg. Im Gesamtklassement landete er auf dem sechsten Platz.

Beim F3-GP in Macau am vergangenen Wochenende kam er auf dem grossartigen vierten Rang ins Ziel. In Abu Dhabi wird er sein Debüt in der Formel 2 absolvieren.