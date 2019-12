Mit Ticktum und Gelael: DAMS stellt sich für F2-Saison 2020 neu auf

Mit Nicholas Latifi und Sergio Sette Camara hat DAMS am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi beim Abschluss der Formel-2-Saison 2019 den Teamtitel gewonnen. Latifi fuhr im Saisonverlauf zu vier Siegen und wurde Vizemeister. Sette Camara gewann zweimal und schloss die Gesamtwertung als Vierter ab.

Für die Formel-2-Saison 2020 stellt sich DAMS komplett neu auf, denn Latifi steigt in die Formel 1 auf, um bei Williams die Nachfolge von Robert Kubica anzutreten. Sette Camara rechnet sich Chancen auf ein Cockpit in der IndyCar-Serie aus. Die neuen DAMS-Piloten sind Dan Ticktum und Sean Gelael.

Ticktum mit neuem Job nach Rauswurf bei Red Bull

Ticktum, der zuletzt in der Super Formula in Japan sowie in der Formula Regional Championship in Europa fuhr, hat seinen Platz im Nachwuchskader von Red Bull verloren. Für 2020 hat der Brite, seines Zeichens zweimaliger Sieger des Formel-3-Grand-Prix in Macau, nun aber eine attraktive neue Anstellung gefunden.

"Es ist mir eine Ehre, 2020 für DAMS Formel 2 zu fahren", so Ticktum. "2017 fuhr sich schon GP3 für dieses Team und ich freue mich darauf, auf den damaligen Erfolgen aufzubauen. Mit dem Gewinn des Teamtitels in diesem Jahr haben sie gezeigt, dass sie eines der besten Teams im Feld sind." In der Formel 2 war Ticktum beim Saisonfinale 2018 in Abu Dhabi einmalig mit einer Wildcard (für Arden) am Start.

Gelael: DAMS sein fünftes Team im sechsten F2-Jahr

Derweil bringt Gelael im Vergleich zu Ticktum bereits umfangreichere Formel-2-Erfahrung mit. Der Indonesier stieg schon 2015 in die Rennserie (damals GP2) ein. In den fünf Jahren seither ging er für Carlin, Campos, Arden und zuletzt für zwei Jahre für Prema an den Start.

2019 war Gelael der Teamkollege von Mick Schumacher. Einen Podestplatz, geschweige denn einen Sieg, hat er in der Formel 2 bislang aber noch nicht geschafft. Für das Formel-1-Team von Toro Rosso hat er aber bereits mehrfach Testfahrten absolviert.

"Es bedeutet mir wirklich viel, dass DAMS mich als einen ihrer Fahrer ausgewählt hat, vor allem, nachdem sie in diesem Jahr die Teamwertung gewonnen haben. Das werden wir nächstes Jahr natürlich versuchen zu wiederholen. Mit der Einführung der 18-Zoll-Räder stehen große Veränderungen bevor, aber ich freue mich, denn es ist ein tolles Team, das an seine Fahrer glaubt", so Gelael.

Das Jahr 2019 stand für DAMS neben den sechs Siegen für Latifi und Sette Camara sowie dem Gewinn des Teamtitels aber auch unter einem traurigen Stern. Teamgründer Jean-Paul Driot ist im August verstorben. Seither führen dessen Söhne Gregory und Olivier Driot den Rennstall.

Mit Bildmaterial von DAMS.