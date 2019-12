Diese Ankündigung erfolgte zeitgleich mit der offiziellen Bekanntgabe eines neuen Partners für Ralph Boschung, dem Schweizer Online-Video-Sharing-Unternehmen Timiti, das im Januar starten soll und Ralph Boschung in der kommenden Saison unterstützen wird.

Mit MP Motorsport kehrt der Schweizer in das Team zurück, mit dem er 2018 seine zweite Formel-2-Saison bestritten und dabei mit den beiden siebten Plätzen in Bahrain und Baku seine besten Ergebnisse erzielt hat.

"Ich freue mich, mit MP Motorsport bei den offiziellen Testfahrten in Abu Dhabi in die Formel 2 zurückzukehren", sagte Ralph Boschung. "Ich kenne dieses Team sehr gut und wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich möchte mich auch bei Timiti bedanken, meinem neuen Partner, der mich in den kommenden Saisons unterstützen wird. Das alles ist sehr aufregend und ich freue mich darauf, am Freitag und Samstag wieder im Auto zu sitzen."

In diesem Jahr bestritt der Schweizer für das Team Trident die F2-Saison, musste allerdings aus Budgetgründen mehrere Meetings auslassen (Red Bull Ring, Silverstone und Abu Dhabi). In Monza war Boschung gezwungen, auf den Start zu verzichten, da sein Teamkollege Giuliano Alesi das einzig verbliebene Auto zugesprochen bekam, nachdem dessen Wagen im Rahmen der Untersuchung des tödlichen Unfalls von Anthoine Hubert beschlagnahmt worden war.

Die offiziellen FIA F2-Nachsaison-Tests finden vom 5. bis 7. Dezember statt.