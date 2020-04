Vater von Formel-2-Pilot Robert Schwarzman verstorben

Michail Schwarzman, der Vater des russischen Formel-2-Piloten Robert Schwarzman, ist am Samstag im Alter von 52 Jahren verstorben. Eine entsprechende Meldung des russischen Rennteams SMP, welches Schwarzmann fördert, bestätigte der 20-Jährige am späten Samstagabend auf seinem Instagram-Account.

"Während ich das schreibe, weine ich. Ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Du hast mir im Leben und während meiner Karriere so viel geholfen, und ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, das zurückzuzahlen", schrieb Schwarzman.

"Du warst und bist der beste Vater der Welt. Ich liebe dich, und werde dich so sehr vermissen", so der 20-Jährige weiter. Unbestätigten Berichten zu Folge verstarb Michail Schwarzman nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 an den Folgen der Lungenkrankheit COVID-19.

Robert Schwarzman gehört zum Nachwuchsprogramm von Ferrari und ist in der Formel 2 bei Prema Teamkollege von Mick Schumacher. Zusammen mit dem italienischen Rennstall hatte Schwarzman in der vergangenen Saison den Titel in der Formel 3 gewonnen.

Mit Bildmaterial von SMP Racing (Twitter).