Volle Konzentration auf Formel 2: Lawson fühlt sich "definitv wohler"

Nachdem Liam Lawson in der Saison 2021 auch in der DTM an den Start gegangen war, kann sich der Red-Bull-Junior in diesem Jahr voll auf sein Engagement in der Formel 2 konzentrieren. Was ganz nach dem Geschmack des Neuseeländers ist.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich vergangenes Jahr die Möglichkeit hatte, in der DTM zu fahren. Ich glaube, ich habe dabei viel gelernt", sagt er. "Aber gleichzeitig auf die Formel 2 zu fahren war ziemlich schwierig, zwischen den Autos zu wechseln, deshalb ist es schön, sich in diesem Jahr nur auf ein Auto zu konzentrieren."

Lawson war in der DTM 2021 einen Ferrari 488 GT3 für das Team AF Corse gefahren. Nach drei Saisonsiegen war der Neuseeländer als Meisterschaftsführender zum Finalwochenende auf den Norisring gereist. Doch nachdem er von seinem Meisterschafts-Rivalen Kelvin van der Linde torpediert worden war, verlor Lawson den Titel nach einer Teamorder in Lager vom Mercedes-AMG letztlich noch an Maximilian Götz.

Nach dieser Enttäuschung hatte Lawson erklärt, dass er nie wieder in der DTM fahren wolle. Aber auch mit Blick auf seine sportliche Entwicklung sei die Konzentration auf die Formel 2 die richtige Entscheidung. "Ich fühle mich definitiv wohler und werde mich jede Runde wohler fühlen, wenn ich im selben Auto sitze", sagt er.

Lawson war in dieser Saison von Hitech zu Carlin gewechselt und hatte am vergangenen Wochenenden beim Saisonauftakt in Bahrain mit Rang drei in Sprint- und Rang zwei im Hauptrennen gleich zwei Podiumsresultate erzielt. An diesem Wochenende fährt die Formel 2 im Rahmen des Grand Prix von Saudi-Arabien in Dschidda.

