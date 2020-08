Formel 3 Barcelona 2020: Jake Hughes beschert HWA ersten Saisonsieg

Jake Hughes (HWA) hat am Samstag das erste Rennen der Formel 3 am sechsten Rennwochenende der Saison 2020 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gewonnen. Nach 22 Runden hatte der Brite im Ziel 2,388 Sekunden Vorsprung auf Liam Lawson (Hitech). Dritter wurde Polesetter und Tabellenführer Logan Sargeant (Prema).

Bester der deutschen Teilnehmer war wie schon so häufig in dieser Saison David Beckmann (Trident) auf Rang 5. Der 20-Jährige ist der einzige Fahrer im Feld, der bei allen elf Saisonrennen in die Punkteränge gefahren ist, achtmal lag er im Ziel unter den Top 5.

Ergebnisse Barcelona

Lirim Zendeli (Trident), der wegen der Behinderung eines Konkurrenten im Qualifying um drei Positionen auf Startplatz 13 strafversetzt worden war, konnte sich nicht entscheidend verbessern und kam auf Rang zwölf ins Ziel. Der Österreicher Lukas Dunner (MP Motorsport) wurde 21., David Schumacher (Charouz) 23. und Sophia Flörsch (Campos) 27.

In einem Rennen mit nur wenigen Überholmanövern fiel die Entscheidung im Kampf um den Sieg in Runde 7. Nachdem Sargeant von der Pole-Position aus das Rennen zunächst angeführt hatte, ging Hughes mit Hilfe des DRS am Ende der Start-Ziel-Geraden am US-Amerikaner vorbei. Der Brite setzte sich anschließend ein wenig ab und verteidigte die Führung auch beim Restart nach einer Safety-Car-Phase in Runde 12.

Drei Runden vor dem Rennende musste Sargeant dann auch Lawson passieren lassen. Das Überholmanöver war eine Kopie der Aktion von Hughes. Mit offenem DRS saugte sich der Neuseeländer auf der Start-Ziel-Geraden an und ging in Kurve 1 vorbei.

Vierter wurde Clement Novalak (Carlin). Er und Beckmann waren beim Restart in Runde 12 auf ungewöhnliche Weise an Oscar Piastri (Prema) vorbeigegangen. Bei dem Versuch möglichst viel Schwung zu nehmen, war Piastri in der letzten Kurve von der Strecke gerutscht. Novalak und Beckmann nutzten das aus und überholten ihn noch vor der Start-Ziel-Linie. Die Sportkommissare fanden nach einer Untersuchung des Vorfalls keinen Grund zur Beanstandung.

Hinter Piastri, der auf Rang sechs ins Ziel kam, komplettierten Theo Pourchaire (ART), Alex Peroni (Campos), Richard Verschoor (MP Motorsport) und Matteo Nannini (Jenzer) die Top 10. Der Neffe des F1-Rennsiegers Alessandro Nannini wird damit im zweiten Rennen am Sonntag (9:45 Uhr) in der umgekehrten Startaufstellung auf Position eins stehen.

