13-jährige Japanerin stellt Verstappen-Rekord in den Schatten

Juju Noda muss noch warten, bis sie endlich ein Formel-3-Auto in einer Meisterschaft bewegen darf, denn dafür muss sie ihr 15. Lebensjahr erreicht haben. Deshalb wird die 13-Jährige in der kommenden Saison erst einmal in der Formel 4 in Dänemark an den Start gehen.

Im Mai 2014 hat Max Verstappen mit seinen 16 Jahren einen Rekord in der Formel 3 als jüngster Fahrer in der Geschichte aufgestellt. Mit ihrem Start in der Formel 4 und ihrem Plan, mit 15 Jahren in der Formel 3 zu starten, stellt Noda diesen Rekord des Red-Bull-Piloten schon jetzt in den Schatten. Ab der Saison 2021 könnte sie in der Formel 3 auf Punktejagd gehen.

Bei Formel-1-Fans müssten beim Namen Noda die Glocken läuten, denn sie ist die Tochter des ehemaligen Formel-1-Piloten Hideki Noda. Im Jahr 1994 startete der Japaner für drei Rennen im Team von Tourtel Larrousse in der Königsklasse. Im Formel-3-ähnlichen Fahrzeug hat seine Tochter im eigenen Team schon in der Meisterschaft für Fahrer unter 17 Jahren mächtig Furore gesorgt.

Mit 13 Jahren wird sie in der dänischen Formel 4 fahren Foto: Noda Racing Academy

Außerdem hat sie bereits Formel-3-Tests im Rahmenprogramm der japanischen Super GT in Okayama auf dem Buckel. Rennen fährt Noda bereits seit ihrer frühen Kindheit. Mit 10 Jahren stellte sie den Formel-4-Rundenrekord der U17-Kateogrie in Okayama auf.

Von den Zeiten der nationalen Formel-4-Piloten war sie damals nicht weit entfernt. Das Riesentalent aus Japan könnte es also eines Tages an die Spitze des professionellen Motorsports schaffen.

Mit Bildmaterial von Noda Racing Academy.