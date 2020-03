Buemi bestätigt Aufwärtstrend mit Rang 4 in Marrakesch

Mit der sechstschnellsten Zeit im Qualifying gelang Sébastien Buemi einmal mehr der Einzug in die Super Pole Session. Er bestätigte damit seine starke Form und den Aufwärtstrend seines Teams. Schlussendlich reichte seine Rundenzeit von 1’17’’811 für den sechsten Startplatz, direkt hinter seinem Landsmann Edoardo Mortara (Venturi).

Im Rennen büsste Buemi in der turbulenten Startphase zunächst zwei Plätze ein, konnte sich allerdings schnell wieder nach vorne kämpfen und behauptete in den folgenden Runden seinen sechsten Platz. Zehn Minuten vor Rennende machte der Nissan-Pilot einen Platz gut auf Kosten von Mortara, und in der Schlussphase gelang es ihm gar noch, Andre Lotterer im Porsche den vierten Platz abzunehmen.

Sébastien Buemi, Nissan e.Dams signe des autographes Photo de: Dom Romney / Motorsport Images

Schlussendlich überquerte der Schweizer die Ziellinie unmittelbar hinter Maximilian Günther (BMW i Andretti) und Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), die sich in einem heftigen Zweikampf befanden. Nach seinem dritten Rang in Mexiko machte er dank dieses vierten Platzes nun einen grossen Sprung in der Gesamtwertung und liegt nun auf dem elften Platz, während Nissan e.dams die vierte Position in der Teamwertung übernehmen konnte.

"Ich hatte am Ende des Rennens noch viel Energie übrig und ich denke, wenn ich die Spitzengruppe früher eingeholt hätte, wäre wieder ein Podestplatz möglich gewesen", erklärte der Schweizer nach dem Rennen. "Wir sind in Bezug auf das Tempo nahe an der Spitze, so dass wir mit etwas mehr Arbeit wirklich konkurrenzfähig sein müssten."