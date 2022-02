Felix da Costa: Nullnummer zum Saisonauftakt "schmerzhafter" als früher

Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) weist nach gerade mal zwei Rennen der Formel-E-Saison 2022 schon 33 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze auf. Der Champion der Saison 2019/20 verbuchte beim diesjährigen Saisonauftakt, dem Double-Header in Riad (Saudi-Arabien) eine Nullnummer. Im ersten Rennen schied er nach einer Kollision aus, im zweiten verpasste er die Punkteränge.

In den vergangenen Saisons der Formel E hätte diese Ausgangslage bedeutet, dass Felix da Costa im Qualifying für das nächste Rennen in der vierten Gruppe hätte antreten dürfen. Damit hätte er zu denjenigen gehört, die die vermeintlich besten Streckenbedingungen vorfinden. Das aber ist mit dem zur Saison 2022 eingeführten K.O.-Qualifying, das sich am Tennis orientiert, Geschichte.

"Null Punkte auf dem Konto zu haben, das ist viel schmerzhafter als in der Vergangenheit. Denn früher kam einem das Qualifying-Format ein wenig entgegen wenn du keine Punkte hattest. Das ist jetzt vorbei", sagt Felix da Costa.

Und der Ex-Champion bekennt: "Nach zwei Rennen ohne Punkte dazustehen, das hat es bei mir schon sehr lange nicht mehr gegeben. Es war kein idealer Auftakt. Wir haben aber ein großartiges Team mit einer Siegermentalität. Wir wissen, was es braucht, um zurückzuschlagen."

Die zweite Saisonstation der Formel-E-WM 2022 steigt an diesem Wochenende in Mexiko-Stadt. Im Gegensatz zum Saisonauftakt in Riad handelt es sich bei der Rückkehr ins Autodromo Hermanos Rodriguez nach einem Jahr Pause nicht um einen Double-Header, sondern ein einziges Rennen am Samstag.

