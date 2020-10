Formel E 2021: Jake Dennis fährt für BMW Andretti

BMW Andretti setzt in der Formel-E-Saison 2021 auf die Fahrerpaarung Maximilian Günther und Jake Dennis. Während Günther vor seiner zweiten Saison im Team steht, kommt Dennis nach Simulatorarbeit, dies das Team überzeugt hat, zu seinem Debüt in der Elektrorennserie. Der 25-jährige Brite ist damit bei BMW Andretti der Nachfolger seines Landsmanns Alexander Sims, der zu Mahindra wechselt.

"Herzlich Willkommen an Jake Dennis in der BMW-Familie und als neues Mitglied des BMW i Andretti Motorsport Teams", sagt Jens Marquardt an seinem vorletzten Tag auf dem Posten des BMW-Motorsportchefs.

Dennis selbst freut sich "extrem auf die neue Herausforderung, die in der Formel E auf mich wartet" und blickt voraus: "Mir ist bewusst, dass in der Formel E einzigartige Anforderungen an mich gestellt werden, an die ich mich erst gewöhnen muss. Vielseitigkeit ist aber immer eine meiner Stärken gewesen und ich bin zuversichtlich, dass ich mich mit Hilfe des Teams und meines Fahrerkollegen Maximilian Günther schnell zurechtfinden werde."

Marquardt dazu: "Ich freue mich sehr, dass wir einen jungen, talentierten und vielseitigen Fahrer wie ihn für unser Formel-E-Projekt gewinnen konnten. Seine Leistungen im Simulator und bei Testfahrten im BMW iFE.20 waren beeindruckend. Daher haben wir uns entschieden, ihm das Cockpit an der Seite von Maximilian Günther anzubieten."

Schon vorher aber ist man bei BMW auf Dennis aufmerksam geworden. "Jake hat sich unter anderem durch seine Auftritte in der DTM und mit seinem Podiumsplatz bei den 12 Stunden von Bathurst einen Namen gemacht. Zudem ist er Simulator- und Entwicklungsfahrer für Red Bull in der Formel 1", so Marquardt, der erklärt: "Es ging uns aber bei unserer Entscheidung nicht nur darum, ob jemand in der DTM oder der Formel 1 gefahren ist."

"Um in der Formel E mit all ihren einzigartigen Herausforderungen erfolgreich zu sein, muss ein Fahrer einige ganz spezielle Kriterien erfüllen. Diese haben wir uns alle angesehen und unsere Kandidaten sorgfältig dahingehend getestet. Am Ende war für uns klar: Jake Dennis bringt das perfekte Gesamtpaket mit, das wir uns von einem Fahrer in der Formel E wünschen", so Marquardt.

Laut Dennis ist die Formel E "eine der Rennserien, in denen du als Fahrer im Moment unbedingt dabei sein möchtest, denn das Niveau an Herstellern, Teams und Fahrern ist nirgends höher als dort. Ich kann es kaum erwarten, erstmals im BMW iFE.21 am Start eines Formel-E-Rennens zu stehen".

