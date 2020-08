Formel E Berlin 2 2020: Dritter Sieg in Folge für Antonio Felix da Costa

Sieg-Hattrick für Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) in der Formel E. Der Portugiese gewann am Donnerstagabend das zweite der sechs Finalrennen der Formel-E-Saison 2019/20 in Berlin-Tempelhof und feierte damit seinen dritten Sieg in Folge.

Für Felix da Costa war es in Berlin auch der zweite Start-Ziel-Sieg. Von der Pole-Position aus führte er das Rennen über die gesamte Distanz von 38 Runden an und hatte im Ziel einen Vorsprung von 3,090 Sekunden vor Sebastien Buemi (Nissan-e.dams). Dritter wurde Lucas di Grassi (Abt-Audi).

Mit dem erneuten Sieg baute Felix da Costa seine Führung in der Meisterschaft weiter aus. Vier Rennen vor dem Saisonende hat er bereits 69 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Stoffel Vandoorne

Für die deutschen Fahrer gab es beim zweiten Rennen des "Heimspiels". Lediglich Andre Lotterer (Porsche) gewann als Neunter zwei Meisterschaftspunkte. Rene Rast (Abt-Audi, 13.), Daniel Abt (Nio, 17.) und Maximilian Günther (BMW-Andretti, Ausfall) verpassten die Top 10.

Weiter geht es mit dem Formel-E-Finale in Berlin am Samstag (8. August). Dann wird ab 19:00 Uhr das dritte der sechs Rennen gestartet - auf dem klassischen Layout in normaler Fahrtrichtung.

Seite neu laden! Ein ausführlicher Rennbericht folgt in Kürze an dieser Stelle.

