Formel E Mexiko 2020: Überlegener Sieg von Evans

Jaguar kann den zweiten Sieg in der Formel E feiern. Mitch Evans hat den Mexiko-Stadt ePrix komplett dominiert. Schon in der ersten Kurve setzte er sich an die Spitze und ließ sich auch durch eine Safety-Car-Phase nicht aus dem Konzept bringen.

Den zweiten Platz holte Antonio Felix da Costa (DS Techeetah). Er hätte Evans womöglich noch gefährlicher werden können, wenn sein Team nicht eine unfassbare Strategie-Slapstick mit Attack Modes und Bäumchen-wechsele-die-Position hingelegt hätte. Sebastien Buemi (Nissan e.dams) kam ebenfalls aufs Podium und profitierte dabei von einem Fahrfehler von Sam Bird (Virgin-Audi; DNF).

Keine Chance im Renne hatte Andre Lotterer, der in der Anfangsphase zum Prügelknaben avancierte. Der Polesetter wurde am Start von Evans überrumpelt, rutschte dabei von der Strecke und fiel bis auf Platz vier zurück.

Später musste er weitere Positionen abgeben aufgrund harter Attacken der Konkurrenz und drohte bereits, aus den Top 10 herauszufallen. Letztlich zerstörte er sich seinen Boliden selber, als er auf ein anderes Fahrzeug im Stadion auffuhr und sich dabei das Fahrzeug beschädigte - das Aus noch in der ersten Rennhälfte.

