Formel E Mexiko 2022: Pascal Wehrlein für Porsche auf Pole

Die Elektrorennserie Formel E gastiert an diesem Wochenende in Mexiko zur zweiten Station, aber dem dritten Rennen, der WM-Saison 2022. Nach dem Double-Header Ende Januar in Riad (Saudi-Arabien) findet an diesem Wochenende nur eines statt zweier Rennen statt.

Gefahren wird im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt, wo man erstmals seit zwei Jahren wieder antritt. Im vergangenen Jahr fand die Mexiko-Station im Formel-E-Kalender in Puebla statt.

Mortara kommt im Finale quer über die Linie

Beim Comeback in Mexiko-Stadt wird Pascal Wehrlein (Porsche) von der Pole ins Rennen gehen. Er setzte sich am Samstag im für 2022 neuen K.O.-Qualifying durch. Im Finalduell gegen Tabellenführer Edoardo Mortara (Venturi) fuhr Wehrlein eine Rundenzeit von 1:07.100 Minuten.

Damit war Wehrlein auf der 2,6 Kilometer kurzen Formel-E-Variante des Autodromo Hermanos Rodriguez 0,273 Sekunden schneller als Mortara, der im Drift um die letzte Kurve kam, dabei einige Zehntelsekunden verlor und schließlich noch einen halben Dreher hinlegte.

Im Halbfinale hatte sich Wehrlein gegenüber Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) behauptet, während sich Mortara gegen Wehrleins Porsche-Teamkollege Andre Lotterer durchgesetzt hatte. Somit starten Vergne und Lotterer das Rennen aus der zweiten Reihe, wobei Lotterer dank schnellerer Runde als Dritter startet.

Zwei Duelle Mercedes vs. Porsche im Viertelfinale

Dem Halbfinale vorausgegangen war das Viertelfinale. In diesem scheiterten die beiden Mercedes-Piloten Nyck de Vries und Stoffel Vandoorne sowie Robin Frijns (Envision) und Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) am Weiterkommen. Sie gehen in der Reihenfolge Felix da Costa, de Vries, Frijns, Vandoorne von den Positionen fünf bis acht ins Rennen.

Saisonauftaktsieger de Vries scheiterte in seinem Viertelfinalduell an Lotterer, nachdem er sich in der vorangegangenen Gruppenphase um die Winzigkeit von 0,004 Sekunden gegenüber Nick Cassidy (Envision; 10.) weitergefahren hatte.

Das Duell de Vries vs. Lotterer war das erste von zwei Duellen Mercedes vs. Porsche. Im zweiten setzte sich Wehrlein gegen Vandoorne durch, der das Viertelfinale zuvor ähnlich knapp wie de Vries erreicht hatte. Im jeweiligen Duell gegen einen Porsche-Piloten unterlagen dann aber gleich beide Mercedes-Piloten.

Maximilian Günther scheitert knapp in der Gruppenphase

Schon in der Gruppenphase schied unter anderem Maximilian Günther (Nissan-e.dams; 10.) aus. Er verpasste den Viertelfinaleinzug um 0,086 Sekunden gegenüber Vandoorne. Der Mercedes-Pilot wiederum kam trotz einer nicht perfekten Stadiondurchfahrt gerade so weiter.

Lucas di Grassi, der beim zweiten Riad-Rennen auf das Podium gefahren war, kam im Mexiko-Qualifying ebenso wie Günther nicht ins Viertelfinale. Der Venturi-Pilot startet das Rennen von Position 14. Ganz am Ende des Feldes stehen die beiden NIO-Piloten Dan Ticktum und Oliver Turvey.

Der Start zum E-Prix von Mexiko in Mexiko-Stadt erfolgt in mitteleuropäische Zeit umgerechnet um 23:00 Uhr MEZ.

