Formel-E-Rennen in Indonesien soll neuen Austragungsort bekommen

Die Formel E steht vor einer neuen Hürde, denn die Regierung in Jakarta hat die Pläne für das Formel-E-Rennen über den Haufen geworfen. Die geplante Strecke steht nicht zur Verfügung, weshalb die Verantwortlichen der Formel E und in Indonesien jetzt einen neuen Austragungsort finden müssen.

Der Lauf sollte eigentlich am 6. Juni rund um das National Monument herum stattfinden. Jedoch muss das Rennen an einen anderen Ort verschoben werden. Die Stadt möchte nicht riskieren, dass eine Kulturstätte für das Rennen verändert wird, denn es war geplant, neuen Asphalt aufzutragen.

Das Risiko, dass die Stätte ihren Charme verliert, will in Jakarta niemand eingehen. Die Formel E hat aber noch einige mögliche Pläne für Ausweichsorte in der Schublade liegen.

Ein Sprecher der Formel E sagt: "Nach Gesprächen mit dem Staatssekretariat und dem Medan Merdeka Area Development Steering Committee wird die Formel E zusammen mit den Verantwortlichen bei der Stadt eine Lösung finden, um das Rennen an anderer Stelle und nicht in Monas stattfinden zu lassen. Es gibt andere mögliche Austragungsorte, die zu Beginn der Suche nach einem geeigneten Ort gefunden worden sind."

Die Verantwortlichen der Formel E haben derzeit alle Hände voll zu tun, denn die Absage aus Indonesien kam gerade einmal einen Tag nach der Streichung des China-E-Prix wegen des Ausbruchs des Corona-Virus.

Mit Bildmaterial von Formula E.