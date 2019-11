Formel E Riad 2019: Zeitplan, Live-TV, Livestream, Fanboost-Voting

Die Formel E 2019/20 im Fernsehen und Internet beim Diriyya ePrix in Riad (Saudi-Arabien): Eurosport zeigt das Rennen live im TV, ZDF.de überträgt den Saisonauftakt im Internet-Livestream.

Doch gibt es weitere Möglichkeiten, das Rennen im Vorort der Hauptstadt Saudi-Arabiens zu verfolgen, etwa via Live-App? Und was ist mit den Trainingssitzungen? Wo kann ich meine Stimme beim Fanboost-Voting abgeben? Ein übersichtlicher Zeitplan hier in der Zusammenstellung.

Was muss ich wissen?

Eurosport überträgt sowohl Qualifying als auch Rennen live im Fernsehen. Das ZDF zeigt zudem beide Rennen des Diriyya ePrix in Saudi-Arabien im kostenlosen Livestream. Die Freien Trainings überträgt die Formel E mit englischem Kommentar im kostenlosen Internet-Livestream auf der Formel-E-Website, Facebook und Youtube.

Zeitplan Formel E Riad 2019 (deutsche Zeit)

Freitag, 22. November

05:00 - 05:45 Uhr: 1. Freies Training

07:00 - 07:30 Uhr: 2. Freies Training

09:00 - 10:05 Uhr: Qualifying

13:00 - 13:50 Uhr: Rennen

Samstag, 23. November

06:45 - 07:30 Uhr: Freies Training

09:00 - 10:05 Uhr: Qualifying

13:00 - 13:50 Uhr: Rennen

Formel E 2019/20 live auf Eurosport

Freitag, 22. November

08:55 - 10:10 Uhr: Qualifying

12:45 - 14:00 Uhr: Rennen

Samstag, 23. November

08:55 - 10:10 Uhr: Qualifying

13:00 - 14:00 Uhr: Rennen

Formel E Saison 6 im Livestream auf ZDF.de

Freitag, 22. November

13:00 - 14:30 Uhr: Rennen

Samstag, 23. November

13:00 - 14:00 Uhr: Rennen

Rennwiederholungen auf Eurosport

Samstag, 00:00 - 01:30 Uhr: Rennen 1

Samstag, 08:25 - 08:55 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 17:00 - 17:45 Uhr: Rennen 2

Sonntag, 22:20 - 23:15 Uhr: Rennen 2

Dienstag, 20:15 - 21:15 Uhr: Rennen 2

Die weiteren Formel-E-Sessions live

Die Formel E bietet einen umfangreichen Livestream-Service der Freien Trainings an. Sie können auf der offiziellen Website der Formel E, auf Youtube und auf Facebook sowie in der Formel-E-App (iOS oder Android) verfolgt werden. Das gilt beim Auftakt in Saudi-Arabien allerdings nur für die beiden Trainings am Freitag.

Freitag, 22. November

04:50 - 05:50 Uhr: 1. Freies Training

06:55 - 07:40 Uhr: 2. Freies Training

Wo geht es zum Fanboost-Voting?

Fans können ihrem Favoriten in der Formel E 2019/20 mittels Fanboost eine Hilfe im Rennen verschaffen. Das Fanboost-Voting ist bereits sechs Tage im Vorfeld des Rennens verfügbar (Ausnahme: zweites Rennen bei Doppelveranstaltungen) und dauert bis 15 Minuten nach dem Start an. Pro Tag und User kann eine Stimme vergeben werden.

Die fünf Fahrer mit den meisten Stimmen können während der zweiten Hälfte des Rennens einmal 100 Kilojoule zusätzliche Leistung freischalten. Abgestimmt werden kann auch in der Formel-E-App in iOS oder Android und auf Twitter.

Wie sieht's mit Wiederholungen aus?

Die Eurosport-Zeiten gibt's in unserer Programmübersicht für die Formel E 2019/20, ein paar Zeilen weiter oben. Wer die Rennen verpasst hat, kann sie nach kurzer Zeit im Re-live auf Youtube mit englischen Kommentatoren on demand verfolgen. Zudem finden sich dort bereits kurz nach den Rennen Highlight-Clips. Außerdem gibt es Wiederholungen des Diriyya ePrix auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 (Zeiten unten) und im Eurosport Player (jederzeit on demand).

Zusätzliche Wiederholungen auf Eurosport 2

Freitag, 17:05 - 18:05 Uhr: Rennen 1

Freitag, 22:05 - 23:55 Uhr: Rennen 1

Samstag, 06:30 - 08:30 Uhr: Rennen 1

Samstag, 23:55 - 00:55 Uhr: Rennen 2

Sonntag, 20:00 - 21:00 Uhr: Rennen 2

Dienstag, 23:05 - 00:05 Uhr: Rennen 2

Eventuelle weitere Wiederholungen zu späteren Zeitpunkten entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift oder der Programmvorschau von Eurosport im Internet. Alle Angaben ohne Gewähr.

