"Ganz klar auf eine Runde nicht stark": Günther nimmt BMW in die Pflicht

Während Audi und Porsche beim Double-Header in Saudi-Arabien zum Auftakt der Formel-E-Saison 2021 solide punkteten und das hohe Tempo von Mercedes in einem der gegnerischen Lager schon jetzt als "beunruhigend" angesehen wird, blieb BMW bei den beiden Rennen in Riad ohne einen einzigen WM-Punkt.

Maximilian Günther und sein neuer Teamkollege - Formel-E-Rookie Jake Dennis - qualifizierten sich mit den beiden BMW-Andretti-Boliden in Qualifying 1 am Freitag auf P9 und P14. In Qualifying 2 am Samstag wurde es gar nur P12 und P17 - und das obwohl dieses zweite Qualifying des Wochenendes fünf Autos weniger aufwies als geplant.

"Es ist ganz klar, dass wir auf eine Runde gesehen nicht stark sind", legt Günther im Gespräch mit 'Motorsport.com' den Finger in die Wunde und fordert: "Das müssen wir mit Blick auf die kommenden Rennen verstehen. Schließlich ist das Qualifying in jeder Rennserie ein Schlüssel, ganz besonders aber in dieser hier mit Stadtkursen."

Beim Vorsaisontest im Dezember in Valencia hatte Günther noch Bestzeit gesetzt Foto: Motorsport Images

Zwar merkt Günther an, dass es "um unser Renntempo ein bisschen besser bestellt" ist. Aber: In Rennen 1 erwischte der Deutsche an sechster Stelle liegend die Mauer von Kurve 4 und schied aus.

In Rennen 2 gab es für Günther den nächsten Ausfall, als er in der Schlussphase in das Durcheinander in Kurve 18 verwickelt war. Beim Angriff auf Oliver Rowland (Nissan e.dams) verbremste er sich und schied aus, während in dieser Situation auch Tom Blomqvist (NIO) kurzzeitig von der Strecke abkam.

Sekunden später passierte an gleicher Stelle der erst am Tag nach dem Rennen via Streckenkamera-Video veröffentlichte Überschlag von Mahindra-Pilot Alex Lynn im Duell gegen Jaguar-Pilot Mitch Evans.

