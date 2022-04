Infos Formel E 2022 Rom: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan

Der E-Prix von Rom in Italien ist am Wochenende (9./10. April) die dritte Station im Rennkalender der Formel-E-WM 2022. Zum Livestream! Es handelt sich um einen Double-Header mit je einem Rennen am Samstag und Sonntag.

Da es sich auch beim Saisonauftakt Ende Januar in Riad (Saudi-Arabien) um einen Double-Header handelte, bei der zweiten Station im Februar in Mexiko-Stadt aber nicht, sind die Rennen in Rom die Saisonläufe vier und fünf.

Das Streckenlayout in der "Ewigen Stadt" entspricht jenem aus der Saison 2021. Im Unterschied zu damals sind in diesem Jahr Vor-Ort-Zuschauer zugelassen. Die erste Ausgabe des E-Prix von Rom fand in der Saison 201/18 statt, damals noch auf einem etwas anderen Streckenlayout.

Zeitplan Formel E 2022 Rom

Samstag, 9. April

07:15 - 07:45 Uhr: 1. Freies Training

09:00 - 09:30 Uhr: 2. Freies Training

10:40 - 11:55 Uhr: Qualifying 1

15:00 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 10. April

08:30 - 09:00 Uhr: 3. Freies Training

10:40 - 11:55 Uhr: Qualifying 2

15:00 Uhr: Rennen 2

TV-Zeiten und Livestream Formel E 2022 Rom

Samstag, 9. April

07:15 Uhr: 1. Freies Training auf ran.de

09:00 Uhr: 2. Freies Training auf ran.de

10:30 Uhr: Qualifying 1 auf ProSieben Maxx

14:30 Uhr: Rennen 1 auf ran.de, ProSieben, Eurosport 2 (Rennstart: 15:00 Uhr)

Sonntag, 10. April

08:30 Uhr: 3. Freies Training auf ran.de

10:30 Uhr: Qualifying 2 auf ran.de

14:30 Uhr: Rennen 2 auf ran.de, ProSieben, Eurosport 2 (Rennstart: 15:00 Uhr)

Im kostenlosen Formel-E-Livestream auf ran.de werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der Formel-E-Saison 2022 live und in voller Länge übertragen. Qualifyings werden auch im Formel-E-Livestream auf Motorsport-Total.com gezeigt, der in Kooperation mit ran.de angeboten wird.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Website der Formel E kostenlos für alle Sessions zur Verfügung.

¿pbtag|FormelE-RANEmbedPlayer|pb¿Für die Formel E im Fernsehen haben in Deutschland der Free-TV-Sender ProSieben und der Pay-TV-Sender Eurosport 2 die Rechte erworben. Die Rennen werden von ProSieben und von Eurosport 2 live und in voller Länge mit deutschsprachigem Kommentar übertragen.

Formel E 2022: 22 Piloten aus elf Teams treten an

Eingeschrieben für die Formel-E-WM 2022 sind elf Teams mit jeweils zwei Autos. Die 22 Boliden mitsamt ihrer Piloten lassen sich unserer Fotostrecke entnehmen.

Im Fahrerfeld befinden sich vier der sechs bisherigen Formel-E-Champions: Nyck de Vries (Meister 2021) fährt für Mercedes, Antonio Felix da Costa (Meister 2019/20) und Jean-Eric Vergne (Meister 2018/19 und 2017/18) treten beide für DS-Techeetah an. Lucas di Grassi (Meister 2016/17) geht für Venturi an den Start. Sebastien Buemi (Meister 2015/16) fährt für Nissan e.dams. Aus der Gruppe der bisherigen Formel-E-Champions ist einzig Nelson Piquet jun. (Meister 2014/15) nicht im aktuellen Starterfeld vertreten.

Daten zum Circuito Cittadino dell'EUR in Rom

Streckentyp: Stadtkurs

Anzahl Kurven: 19

Streckenlänge: 3,385 Kilometer

Streckenrekord: Nyck de Vries in 1:40.771 Minuten (2021)

Alle bisherigen Formel-E-Sieger in Rom

2021: Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) / Stoffel Vandoorne (Mercedes)

2018/19: Mitch Evans (Jaguar)

2017/18: Sam Bird (Virgin)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.