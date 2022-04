Kein E-Prix in Kanada: Formel-E-Rennen in Vancouver abgesagt Die Formel E wird 2022 kein Rennen in Vancouver austragen: Die Organisatoren haben das Event rund um den geplanten E-Prix auf das Jahr 2023 verschoben

Die Formel E wird 2022 kein Rennen in Vancouver austragen. Der lokale Veranstalter, das Unternehmen OSS Group, gab bekannt, dass der am 2. Juli geplante E-Prix, der Teil einer Veranstaltung namens Canadian E-Fest sein sollte, nicht stattfinden und auf einen Termin im Jahr 2023 verlegt werden soll. "Nach intensiver Prüfung mit der Stadt Vancouver musste die OSS Group die unglaublich schwierige Entscheidung treffen, das Canadian E-Fest auf 2023 zu verschieben", heißt es in der Erklärung des Veranstalters. "Die Stadt Vancouver unterstützt die Verschiebung voll und ganz. Die Durchführung einer Weltklasse-Veranstaltung ist für die Organisation von größter Bedeutung. Wir werden über APTI, unseren Ticketpartner, mit den Ticketinhabern kommunizieren, um sie über ihre Optionen zu informieren", so der Veranstalater weiter. Gründe für die Verschiebung des ersten Formel-E-Rennens in Vancouver wurden in der Erklärung nicht angegeben. Nach Informationen örtlicher Medien war offenbar nicht sichergestellt, dass der Veranstalter alle notwendigen Genehmigungen zur Durchführung des Events erhalten wird. Der E-Prix von Vancouver sollte auf einem Stadtkurs am False Creek ausgetragen werden, auf dem zwischen 1990 und 2004 auch die CART- und ChampCar-Serie Rennen gefahren war. Von Seiten der Formel E wurde noch nicht bekanntgegeben, ob Vancouver durch einen anderen Austragungsort ersetzt werden soll. Falls das Rennen ersatzlos ausfällt, droht der Elektrorennserie eine weitere lange Pause von sechs Wochen zwischen dem Rennen in Jakarta und dem Double Header in New York.