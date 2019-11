Neel Jani erwartet ein "schwieriges" erstes Rennen für Porsche

Die Saison 2019/20 der Formel E beginnt am Freitag und Samstag dieser Woche mit zwei Rennen in Saudi-Arabien, wobei Porsche und Mercedes ihr mit Spannung erwartetes Debüt geben werden.

Mercedes kann dabei auf den Daten aufbauen, die das HWA-Team in der vergangenen Saison, bei der die Strecke in Diriyah bereits im Kalender stand, gesammelt hat.

Porsche hingegen hatte im vergangenen Jahr kein Satellitenteam eingesetzt, und Neel Jani ist der Ansicht, dass das für seinen neuen Arbeitgeber ein Nachteil sein könnte, denn im Anschluss an das Rennwochenende im Vorjahr fand ein Testtag statt, bei dem weitere Daten gesammelt werden konnten.

"Ich denke, es wird schwierig für uns", sagte Jani gegenüber Autosport/Motorsport.com, "denn es ist eine Strecke, auf der im letzten Jahr alle anderen Teams bereits ausgiebig Kilometer abspulen konnten."

"Wir hingegen haben noch überhaupt keine Daten, was uns den Einstieg nicht unbedingt erleichtert. Wir müssen bereits im ersten Rennen eine steile Lernkurve hinlegen."

"Danach sollte es allerdings etwas einfacher für uns werden, vor allem wenn auf Strecken fahren, die für alle neu sind."

Jani erklärte auch, dass Porsche im Vorfeld des Saisonstarts "noch immer dabei ist, den 99X Electric kennenzulernen", und der gebürtige Rohrschacher betonte, wie wichtig es sei, sich in dieser für sie neuen Kategorie so schnell wie möglich zurechtzufinden.

"Sobald wir wirklich verstehen, was wir haben, was wir brauchen und wie wir erfolgreich sein können, wird es für uns einfacher, unsere Position wirklich einschätzen zu können", fügt er an.

"Aber wenn wir es auf unstrukturierte Weise tun und sagen, dass wir Zeit brauchen, riskieren wir, plötzlich den Überblick zu verlieren. Deshalb denke ich, dass es viel zu tun gibt, dass wir dabei aber strukturiert vorgehen müssen, Schritt für Schritt."

"In der Formel E sind es die Details [die entscheidend sind] - wenn man ein Detail übersieht, muss man unter Umständen von vorne beginnen. Wir sind ein neues Team und die anderen haben diesen Lernprozess bereits hinter sich.“

"Wir müssen nun also versuchen, es auf unsere Weise zu machen."

Jani war auch Teil des Teams, das den Porsche 919 LMP1 vor seinem Debüt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2014 entwickelte, wo man in der Folge etliche Erfolge feiern konnte.

Auf die Frage, ob wir die aktuellen Formel-E-Vorbereitungen von Porsche mit denen in der LMP1 vergleichen könnten, antwortete Jani: "Vor sechs Jahren, als wir zum ersten Mal im 919 saßen, hatten wir so starke Vibrationen, dass wir dachten, dass es unmöglich sei, mehr als eine Runde damit zu fahren!“

"Natürlich sind wir hier nicht in diesem Stadium. Ich denke, wir sind deutlich weiter fortgeschritten, was eine gute Sache ist, denn alles andere wäre uns peinlich."

"[Die Entwicklung des 919 ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Schritt für Schritt entwickeln kann, und ich weiß, dass es hier genauso sein wird. Das ist die Stärke unserer Truppe."